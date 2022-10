Pane: l’inflazione fa impennare i prezzi e segnare un +18%

Non solo per il caffè: anche l'inflazione ha fatto aumentare parecchio anche il prezzo del pane, segnando un +18%.

di Manuela 6 Ottobre 2022

Non solo caffè, verdura e carne: l’inflazione ha fatto aumentare anche il prezzo del pane che segna un +18%. L’invasione russa dell’Ucraina ha fatto impennare i prezzi di importanti alimenti base come il pane, nonché i prezzi di materie prime come gli oli e i grassi da cucina.

Il fatto è che sia Russia che Ucraina sono sempre stati fra i principali esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (con particolare riferimento all’olio di girasole) e fertilizzanti (a proposito: l’UE ha dichiarato che sarà messa in atto una strategia appositamente studiata per risolvere il problema del concime).

Tornando al pane, ad agosto 2022 il prezzo nell’UE segnava un +18% rispetto ad agosto 2021. Il che vuol un aumento netto rispetto all’agosto 2020: dal 2020 al 2021 l’aumento era stato solo del 3%.

Alcuni paesi sono stati più colpiti da questi aumenti rispetto ad altri. Per esempio in Ungheria il pane è aumentato del +66% rispetto al 2020, seguito da Lituania, con un aumento del +33% e del 32% in Estonia e Slovacchia a pari merito.

I paesi in cui si sono avuti gli aumenti minori sono stati Francia, Paesi Bassi e il Lussemburgo, seguiti a breve distanza da Austria, Finlandia, Malta e Italia (agli italiani l‘aumento del pane è costato qualcosa come 900 milioni di euro).