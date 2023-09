Panini ad alta quota: Subway sta creando un ristorante in un dirigibile

di Luca Venturino 7 Settembre 2023

È un uccello? È un aereo? Sarà forse Superman? No, non proprio – è un locale a marchio Subway su di un dirigibile. Insomma, guai a pensare che la nuova proprietà della catena di fast food a stelle e strisce non sia ambiziosa: il “Subway in the Sky” – questo, come certamente avrete potuto intuire, il nome del progetto in questione – è di fatto un punto vendita lungo una cinquantina di metri pensato per fluttuare a un migliaio di piedi dal suolo (o poco più di 300 metri, usando le unità di misura in auge nel resto del mondo) e servire non più di sei (fortunati) clienti alla volta.

Il dirigibile Subway: meglio evitare se si soffre di vertigini

Un’esperienza d’altri tempi, non c’è ombra di dubbio. Stando a quanto lasciato trapelare da Subway, la gondola – ossia, tanto per intenderci, la parte effettivamente “abitabile” – del dirigibile dovrebbe come accennato potere trasportare non più di sei clienti per volta; e si prevede che, in una normale giornata di lavoro, questo particolare punto vendita ad alta quota dovrebbe essere in grado di servire circa quaranta clienti.

Una serie di caratteristiche che inevitabilmente declina il “Subway in the Sky” come una versione più esclusiva dei più tradizionali punti vendita, una sorta di antitesi: da una parte la conveniente velocità a cui il mondo del fast food ci ha abituato, pensato e programmato per servire grandi quantità di clienti in poco tempo, dall’altro un silenzioso dirigibile che imbarca pochi amanti dei panini alla volta.

Ma torniamo a noi – nel corso del mese di settembre Subway farà volare il suo dirigibile in quattro città degli Stati Uniti: Kansas City, Missouri, da martedì 5 settembre a giovedì 7 settembre; Atlanta, Georgia, mercoledì 13 settembre e giovedì 14 settembre; Orlando, Florida, martedì 19 settembre e mercoledì 20 settembre; e chiuderà il mese a Miami, in Florida, domenica 24 settembre e martedì 26 settembre.

I voli si terranno tra le otto del mattino e le due del pomeriggio, e durano una trentina di minuti in tutto; anche se comprensibilmente Subway si è premurata di sottolineare che le date e gli orari già annunciati potrebbero subire variazioni a causa di condizioni climatiche avverse o “altre condizioni atmosferiche”; che d’altronde mangiare un panino su un dirigibile potrà anche essere interessante, ma trovarsi in balia di vento e temporali farebbe passare l’appetito anche ai più golosi.

Se vi dovesse capitare di avere organizzato una vacanza dall’altra parte dell’Oceano Atlantico nel periodo sopra indicato e vi piacerebbe partecipare, il procedimento per salire a bordo è davvero semplice: basta seguire il procedimento sul sito web ufficiale e prenotare il proprio posto con almeno qualche giorno di anticipo.