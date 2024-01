Paolo Griffa prepara un carbone della Befana profumato (e spiega come farlo)

Visto che si avvicina l’Epifania è ora di tirare fuori dall’armadio i vecchi pezzi di carbone che da anni ricicliamo fedelmente, Befana dopo Befana, per metterli nelle calze. Se però volete provare l’ebbrezza di qualcosa di nuovo, ecco che Paolo Griffa ci spiega come preparare il carbone per la Befana blu e profumato. Cosa che Percy Jackson approva in toto (Rick Riordan docet).

Come preparare il carbone blu della Befana di Paolo Griffa?

Come spiegato anche nella didascalia del post su Instagram, sono pochissimi gli ingredienti per preparare il carbone blu per la Befana. Paolo Griffa specifica che il carbone per la Befana, noto anche con il nome di zucchero roccia, è una preparazione semplice, che permette però di creare un prodotto dall’effetto incredibile.

Gli ingredienti che ci servono sono pochissimi:

zucchero

albume

acido citrico

Andando a leggere qualche ricetta in giro, ecco che si inizia montando gli albumi (di solito nelle altre ricette qui si aggiunge del succo di limone, ma Paolo Griffa non ne parla, probabilmente lo sostituisce con l’acido citrico), poi si aggiunge lo zucchero a velo e un goccio di alcol (altri due ingredienti che, in teoria, non troviamo nella ricetta di Paolo Griffa). A questo punto si deve mettere il colorante alimentare prescelto.

Fatto ciò si mette una pentola sul fuoco con dentro acqua, zucchero e il colorante alimentare. Si mette a fuoco medio e si ottiene uno sciroppo. Ora si aggiunge il preparato realizzato poco prima, si mescola, si unisce del bicarbonato e quando il composto gonfia, lo si versa negli stampi e lo si fa asciugare. Quando è asciutto, ecco che avremo ottenuto il nostro carbone, pronto per essere mangiato (anche se in pochi di solito mangiano il carbone della calza della Befana) o per essere riciclato anno dopo anno.

Nel post Paolo Griffa non è che scenda proprio nei dettagli nello spiegare come preparare questo carbone. Nel video lo vediamo semplicemente mescolare gli ingredienti. Per quanto riguarda la nota profumata, tutto nasce da una collaborazione con Hilde Soliani che gli ha permesso di creare un carbone di un bel blu, ma profumato come la fragranza del marchio nota come Il tuo Tulipano Rosso.

Sì, lo so che ve lo state chiedendo, è tutto perfettamente commestibile visto che questo carbone sarà disponibile presso il Paolo Griffa al Caffè Nazionale (il che forse spiega perché non abbia ritenuto opportuno svelare l’intera ricetta passo dopo passo).