Paris Hilton: il trailer del nuovo reality culinario su Netflix

di Manuela 2 Agosto 2021

Come preannunciato, è imminente l’uscita su Netflix del nuovo reality culinario con Paris Hilton: a partire dal 4 agosto, infatti, potremo vedere le sei puntate di In cucina con Paris (derivante dal suo video su YouTube Cooking with Paris dove preparava delle lasagne, quello che aveva suscitato non poche polemiche perché aveva cucinato col Chihuahua in braccio). E per l’occasione è uscito anche il nuovo trailer, dal quale apprendiamo ciò andremo a vedere in questo cooking show.

Nello show Paris Hilton, pronipote di Conrad Hilton, fondatore dell’omonima catena di hotel e ereditiera gossippara e amante dei Chihuahua, si presenterà nell’inedita veste di cuoca. In pratica nello show culinario (preannunciato già da tempo) vedremo Paris Hilton alle prese con i fornelli, pronta a preparare ricette prelibate per i suoi ospiti, fra un gossip e l’altro.

La particolarità di questa serie, rispetto ad altre similari, è che le guest star che staranno accanto a Paris parteciperanno attivamente ad ogni fase della preparazione, dalla spesa al lavaggio dei piatti finale.

Il trailer ci mostra una Paris Hilton in posa con abitini corti e tacchi a spillo mentre si adopera ai fornelli (nulla di nuovo qui da noi, i selfie di Barbara D’Urso in cucina ci hanno già abituato a queste mise culinarie improbabili). E ci svela anche il nome di alcuni ospiti: potremo vedere Paris Hilton affiancata da Kim Kardashian West, Demi Lovato, Nikki Glaser, Saweetie e Lele Pons. Inoltre ad assaggiare i suoi piatti ci saranno anche la sorella Nicky e la madre Kathy Hilton.

Ma eccolo qui il trailer, dove una dibattuta Paris Hilton chiede un aiuto da casa per sapere cosa sia la scorzetta di limone (iniziamo benissimo!):