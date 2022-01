Paris Hilton: Netflix cancella il suo cooking show dopo una sola stagione

di Manuela 19 Gennaio 2022

Brutte notizie per Paris Hilton: Netflix ha deciso di cancellare il suo cooking show dal titolo Cooking with Paris dopo una sola stagione.

Si era parlato un po’ di tempo fa di questo show (qui trovate anche il trailer del programma): nello spettacolo Paris Hilton si cimentava in cucina provando a creare diversi piatti e ricette insieme ad un amico famoso. Fra di essi spiccavano Kim Kardashian, Nikki Glaser, Demi Lovato, Saweetie, Lele Pons, Kathy Hilton e Nicky Hilton.

Durante la prima (e unica a quanto pare) stagione, questi improbabili chef si cimentavano con nuovi ingredienti e ricette inedite. In ciascun episodio Paris Hilton andava a fare la spesa, occupandosi poi di apparecchiare la tavola e assistendo alle sue disavventure culinarie mentre tentava di imparare a cucinare.

Tuttavia lo show è stato cancellato da Netflix dopo una sola stagione e ci si chiede il perché. Secondo Guilty Eats, il programma era anche abbastanza divertente da guardare. A dare la notizia della cancellazione è stata Deadline, ma non ha spiegato il motivo.

Quindi non rimane che fare ipotesi: fondamentalmente il motivo principale per cui Netflix decide di cancellare una serie è la mancanza di spettatori.

È possibile che Cooking with Paris non abbia attirato un numero di spettatori sufficiente per soddisfare le aspettative di Netflix. Quindi bisognerà accontentarsi solamente delle sei puntate di questa prima e unica stagione.

Certo, questo a meno che i fan di Paris Hilton non si sollevino e protestino così tanto da far tornare Netflix sui suoi passi, ma difficile che succeda una cosa come quella accaduta, per esempio, con la serie Lucifer: quando era stata annunciata bruscamente la chiusura i fan si erano movimentati così tanto che i produttori avevano deciso che era forse il caso di andare avanti (cosa di cui li ringraziamo sentitamente).