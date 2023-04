Pasqua 2023: patate decorate al posto delle uova, l’idea degli americani per risparmiare

In questa Pasqua 2023, visti i rincari delle uova, gli americani suggeriscono di decorare le patate al loro posto. Ma non tutti concordano

di Manuela Chimera 9 Aprile 2023

Alcuni americani hanno deciso di correre ai ripari in questa Pasqua 2023 di rincari. Negli USA, infatti, il prezzo delle uova è salito alle stelle, vuoi per via dell’inflazione, vuoi per i rincari dei mangimi degli animali e vuoi anche per l’epidemia di influenza aviaria che ha causato la morte di numerosi animali. Ecco dunque che qualcuno ha suggerito di decorare le patate al posto delle uova, per risparmiare un po’. Ma non tutti sono proprio d’accordo.

Pasqua 2023: le patate colorate sono il nuovo must

Se quest’anno non avete ancora colorato e disegnato le uova sode, prendete in considerazione l’idea di colorare le patate. Già, perché negli Stati Uniti sui social qualcuno ha di promuovere questa idea geniale: per risparmiare sulle uova, che costano tantissimo, perché non decorare le patate? A parte il fatto che la vedo un po’ dura colorare e disegnare sulla buccia morbida delle patate, ecco che non tutti gli americani sono concordi con questa idea.

Per esempio nel New Jersey in molti considerano strana questa proposta. L’idea di dipingere patate e non uova in questa Pasqua in realtà ha iniziato a circolare sui social media già questo inverno. E questo perché è da mesi che i prezzi delle uova negli Stati Uniti salgono vertiginosamente.

A gennaio si era toccato il picco massimo, ma anche se adesso i prezzi si sono stabilizzati, rispetto al febbraio del 2022 sono comunque aumentati del 55% (in Italia, invece, sono aumentati del 20,8%). I prezzi delle patate, invece, sono aumentati solo del 14%.

Al che qualcuno ha fatto 1+1 e ha deciso che era meglio colorare le patate. Non tutti, però, hanno trovato questa idea così geniale. Alcuni consumatori hanno semplicemente spiegato che compreranno meno uova del solito, altri, invece, hanno proposto di prendere delle uova di plastica e metterci dentro delle caramelle colorate. Ma di colorare e disegnare le patate non ci pensano proprio.

Inoltre gli americani non hanno dubbi: in questo momento di crisi economica sono disposti a sacrificare bistecche e carne, ma non le uova, soprattutto se ci sono dei bambini in casa. Ovviamente chi ha approfittato di questa tendenza è stata l’industria delle patate. Potatoes USA, comitato di marketing che rappresenta coltivatori e importatori di patate statunitensi, si è subito attivato per fornire suggerimenti per la decorazione delle patate, sostenendo che le patate sono meno fragili e più adatte ai bambini delle uova.

In aggiunta ha cercato di convincere tutti della bontà di questa idea sostenendo che se durante la caccia al tesoro di Pasqua non trovi tutte le uova, ti viene poi risparmiato la puzza di uova marce (beh, basta segnarsi la posizione su un foglietto di carta, non ci vuole poi molto).

Ok, chi si offre volontario per provare a colorare le patate e non le uova?