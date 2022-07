Pastiglie Leone: c’è Alessandra Amoroso dietro l’ultima Limited Edition

Pastiglie Leone ha creato un'edizione limitata in collaborazione con Alessandra Amoroso: il ricavato delle vendite andrà in beneficienza all'associazione Big Family onlus.

di Manuela 8 Luglio 2022

Se da una parte abbiamo Haribo che stringe una partnership con OVS per creare una linea di abbigliamento a tema Orsetti d’Oro, ecco che dall’altra abbiamo Pastiglie Leone che decide di lanciare una Limited Edition realizzata insieme ad Alessandra Amoroso.

A breve dovremmo vedere la cantante salire sul palco dello Stadio G. Meazza di Milano durante l’evento “Tutto Accade a San Siro” del 13 luglio. Così, per l’occasione, Pastiglie Leone (che nel 2019 puntava ad un fatturato di 10 milioni di euro) ha deciso di omaggiare l’artista realizzando un’edizione limitata con grafica creata proprio dalla stessa Alessandra Amoroso. Per realizzare le scatolette la cantante ha tratto ispirazione dal suo ultimo singolo “Camera 209”. Il tema di questa collaborazione sarà la “felicità”.

Perché Pastiglie Leone ha scelto proprio la Amoroso? Beh, perché più volte la cantante ha ammesso di amare queste caramelle. Questa Limited Edition è già pre-ordinabile online e potrà essere ritirata dal 7 al 14 luglio presso il Tutto Accade Pop-Up Store che si trova nella Fondazione Catella a Milano, in via Gaetano de Castillia 28.

Le scatolette d 30 grammi saranno realizzate in esclusiva per l’evento musicale e saranno disponibili fino a esaurimento scorte. Parte del ricavato delle vendite del pop-up store andranno in beneficenza alla Big Family onlus, associazione a scopo benefico creata nel 2018 proprio da Alessandra Amoroso.