Wafffler69: muore d’infarto a 33 anni il TikToker che mangiava cibo spazzatura

di Manuela Chimera 15 Gennaio 2023

Lutto su TikTok: è morto all’età di soli 33 anni il noto TikToker Wafffler60, diventato famoso perché per anni, ogni singolo giorno, ha provato ogni tipo possibile e immaginabile di junk food, di cibo spazzatura. Secondo quanto rivelato dal fratello, che ha dato l’annuncio della morte, molto probabilmente Taylor, questo il nome del TikToker all’anagrafe, è morto di infarto.

Wafffler69, il TikToker è morto d’infarto a causa del junk food?

Il fratello Clayton ha dato l’annuncio della morte del fratello. Clayton ha spiegato che il fratello Taylor è morto intorno alle ore 22 dell’11 gennaio 2023 a causa di un presunto attacco di cuore. Clayton ha aggiunto che Taylor è stato subito portato d’urgenza all’ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto un’ora e mezza dopo il ricovero. Clayton non è ancora riuscito a realizzare del tutto cosa sia successo e ha concluso sottolineando che il futuro è un’incognita, ma ha pensato che avrebbe dovuto annunciare la morte di Taylor su TikTok per farlo sapere a tutti i fan del fratello.

Successivamente sulla sua pagina TikTok, Clayton ha dichiarato che le cause del decesso per arresto cardiaco potrebbero essere di origine genetica. Pare infatti che sia il padre che il nonno siano morti prima dei 50 anni. Il commento si è reso necessario a causa del fatto che molti utenti hanno correlato il decesso in così giovane età di Taylor al cibo spazzatura di cui si nutriva ormai da anni.

LEGGI ANCHE Cibo spazzatura: le aziende stanno prendendo di mira bambini e ragazzi su TikTok

Per carità, ci può stare una patologia cardiaca congenita, visti anche i precedenti famigliari, ma è indubbio che il cibo spazzatura di cui Taylor si nutriva tutti i giorni possa aver fatto precipitare più velocemente la situazione.

Se si va sul profilo TikTok di Taylor, si possono vedere video in cui praticamente ogni giorno mangiava patatine, salse, snack vari, bevande, cibo da fast food, scatolette e ogni tipo di junk food proveniente non solo dall’America, ma da tutto il mondo. I suoi 1,4 milioni di follower lo sostenevano in questa sua bizzarra alimentazione. Ma alla fine è probabile che proprio il suo stile di vita abbia contribuito alla sua prematura scomparsa.

D’altra parte, che il cibo spazzatura faccia male, lo si sa. Ora, non è che mangiare ogni tanto in un fast food o concedersi qualche patatina o bevanda gassata faccia così male, il problema è quando lo facciamo tutti i giorni. Recenti ricerche, per esempio, hanno fatto notare che se le madri in gravidanza mangiano cibo spazzatura, ecco che aumenta del 26% il rischio di obesità infantile. O ancora: il cibo spazzatura aumenta le malattie autoimmuni e riduce il numero di spermatozoi.