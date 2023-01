Pepsi: dalla ricetta di quella senza zucchero scompare il ginseng

Pepsi ha deciso di modificare la ricetta della versione Zero Zuccheri: ha tolto il ginseng in modo che il sapore sia più simile a quello della cola originaria.

di Manuela Chimera 20 Gennaio 2023

Ancora novità in casa Pepsi: l’azienda ha deciso di modificare la ricetta della sua versione Zero Zuccheri (Zero Sugar). In pratica pare che abbia tolto il ginseng, in modo da rendere il sapore più simile a quello della cola originaria. Questa nuova versione aggiornata della ricetta Pepsi Zero Sugar utilizza un nuovo sistema di dolcificanti con lo scopo, parole del comunicato stampa ufficiale, di offrire ai consumatori un “gusto più rinfrescante e audace” rispetto alla formula precedente.

Pepsi Zero Zuccheri toglie il ginseng dalla sua ricetta

Secondo anche quanto riferito da Food Dive, la nuova versione aggiornata della Pepsi Zero Zuccheri non contiene più ginseng, ma ha la stessa quantità di caffeina della Pepsi normale (il che ci sta, in fin dei conti è Zero Zuccheri, non Zero Caffeina). Inoltre il comunicato parla anche dell’introduzione di un “nuovo sistema di dolcificante”, non scendendo, però, troppo nel dettaglio nello spiegare di cosa si tratti esattamente.

Questa modifica importante alla ricetta arriva proprio in un momento strategico: i consumatori adesso sono ossessionati dall’idea di ridurre gli zuccheri a tutti i costi.

Pepsi ha poi spiegato che i test inerenti le preferenze dei consumatori hanno dimostrato che la Pepsi Zero Sugar aggiornata “supera la vecchia formula su tutta la linea”. Sempre secondo Pepsi, i consumatori avrebbero dichiarato che la nuova Zero Sugar è più rinfrescante, gustosa, morbida e ha il vero gusto di cola.

Todd Kaplan, chief marketing officer di Pepsi, nel comunicato stampa ufficiale dell’azienda ha così dichiarato: “Il nostro team di ricerca e sviluppo ha sfruttato le migliori tecnologia innovative nel settoree delle bevande per aggiornare il nostro prodotto Pepsi Zero Sugar in modo da offrire ai fan la miglior degustazione di cola nella categoria Zero Zucchero. Il prodotto rappresenta davvero una svolta in quanto è la migliore cola senza zucchero che abbiamo mai bevuto”.

Andando a vedere le prestazioni della precedente Pepsi Zero Sugar, i dati rivelati dalla CNN parlavano chiaro: era rimasta assai indietro rispetto alla storica rivale, la Coke Zero Sugar. La variante senza zucchero della Pepsi, infatti, si era fermata a meno dell’1% delle vendite complessive di soda, mentre la variante di Coca Cola era arrivata al 4%.

Ma la Pepsi Zero Sugar senza ginseng non è l’unica novità dell’azienda. Da pochissimo, infatti, Pepsy ha annunciato il lancio di Starry, la nuova soda al limone e lime che dovrebbe andare a sostituire la vecchia Sierra Mist (quest’ultima è dunque destinata a sparire dagli scaffali).