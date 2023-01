Pepsi sfida la Sprite e lancia la nuova bevanda agli agrumi Starry

di Manuela Chimera 13 Gennaio 2023

Ok, Pepsi ci riprova e ha deciso di sfidare nuovamente la sua rivale Sprite (che appartiene a Coca Cola) dando il benservito alla vecchia bevanda Sierra Mist (quella che, almeno in teoria, doveva essere l’originale rivale della Sprite) e dando il benvenuto alla sua nuova bevanda agli agrumi, la Starry. Ok direte voi, ma la 7Up in tutto ciò dove si colloca? Vabbè, quella rimane dove sta.

Pepsi lancia la bevanda Starry per contrastare la Sprite

Tutto nasce dal desiderio di PepsiCo di posizionarsi un po’ meglio nel settore delle bibite al limone e lime. Proprio un paio di giorni fa, Pepsi ha annunciato ufficialmente l’uscita di Starry, l’ennesima soda al gusto limone e lime senza caffeina.

Questa referenza andrà ad aggiungersi al portfolio di Pepsi, prendendo il posto della bevanda Sierra Mist, da 24 anni sul mercato, ma adesso destinata a finire la sua carriera.

Lo scopo dichiarato di questa bevanda (che verrà proposta sia nella varietà originale che in quella senza zucchero) è quella di contrastare lo strapotere della Sprite. Secondo i dati riferiti dalla CNN, la quota di mercato della soda Sierra Mist è in calo da almeno cinque anni, arrivando di poco sopra l’1%. Per contro, la quota di mercato della Sprite è salita all’8%.

Alla luce di tali fatti si spiega il perché del pensionamento di Sierra Mist a favore della nuova Starry. Greg Lyons, chief marketing officer di PepsiCo Beverages North America, in una nota stampa ufficiale ha spiegato che, come azienda, sono sempre attenti all’innovazione basata sui gusti dei consumatori. Visto che c’è una forte domanda di soda aromatizzata al limone e al lime e visto che la categoria continua ad accelerare, visto che c’è un prodotto che domina la categoria, ecco che i consumatori hanno bisogno di un’altra opzione, una che li colpisca in maniera diversa.

Starry viene presentata come una bevanda brillante, ottimista, radicata nella cultura e nel divertimento. Come gusto, Starry presenta sapori di agrumi più marcati e fedeli alla frutta, più aromatici anche, con note finali più equilibrate, pulite e croccanti rispetto a Sierra Mist.

Danielle Barbaro, vicepresidente della ricerca e sviluppo di Pepsi, ha poi aggiunto che, rispetto alla concorrenza, Starry ha un perfetto equilibri fra il sapore di limone e la dolcezza.

Come marketing, Starry si orienta verso i consumatori più giovani, proponendo lo slogan “Starry Hits Different”, con riferimento alla Gen Z. Non è la prima volta che Pepsi cerca di imporsi nel mercato della soda al gusto limine e lime. Nel 1959 ci aveva provato con Teem, abbandonata poi nel 1984 a favore di Slice, linea di bevande analcoliche al gusto di frutta e terminata del tutto nel 2000. Inoltre dal 1998 al 2000 aveva commercializzato anche Storm, che però aveva avuto vita breve.

E la 7Up? Beh, tecnicamente anche lei è al gusto limone e limetta, solo che viene prodotta da Dr Pepper Snapple Group negli Stati Uniti e da PepsiCo negli altri paesi.