Pepsi, Gatorade e Lay’s saranno sponsor del Campionato Europeo femminile di calcio fino al 2025

E’ ufficiale: Pepsi, Gatorade e Lay’s saranno gli sponsor del Campionato Europeo femminile di calcio almeno fino all’estate 2025. A dare l’annuncio è stata la stessa PepsiCo in occasione della finale femminile della UEFA Champions League che si terrà il 30 agosto prossimo.

PepsiCo ha comunicato la sua partnership pluriennale (per 5 anni) con la UEFA Women’s Football, che va ad affiancarsi alla sponsorizzazione della UEFA Champions League maschile. Ram Krishan, Global Chief Commercial Officer di PepsiCo, ha spiegato che l’azienda è orgogliosa non solo di rafforzare, ma anche di unificare la collaborazione globale con la UEFA, aggiungendo anche il campionato europeo femminile.

Si tratta di un momento importante per lo sport in generale e anche per l’azienda in tutto il mondo (a inizio pandemia PepsiCo aveva donato 700mila dollari alla Croce Rossa Italiana e a Save the Children). Grazie a questa collaborazione, fino all’estate 2025 PepsiCo sosterrà il calcio femminile a tutti i livelli, inclusi:

UEFA Women’s Champions League

UEFA Women’s EURO

UEFA Women’s Champioships Under-19

UEFA Women’s Championships Under-17

UEFA Women’s Futsal EURO

Sempre rimanendo in tema calcistico, ma questa volta in ambito nazionale, ricordiamo poi che a luglio Fonzies aveva annunciato che sarebbe diventata official partner delle Nazionali Italiane di calcio.