Pepsi Zero: in Italia limited edition con Sfera Ebbasta, Veneda Carter e Dita Von Teese

Pepsi Zero e GCDS lanciano in Italia una limited edition (con tanto di abbigliamento a tema) insieme a Sfera Ebbasta, Veneda Carter e Dita Von Teese

di Manuela Chimera 7 Giugno 2023

Nuovo lancio di Pepsi Zero in Italia insieme a GCDS: questa volta la collaborazione vede come protagonisti di uno spot girato a Los Angeles Sfera Ebbasta, Veneda Carter e Dita Von Teese. Ovviamente tutti e tre indossano capi della Capsule GCDSxPepsi che fa parte di questa collaborazione. Senza dimenticare, poi, la presenza della mini lattina di Pepsi Zero in edizione limitata creata da Giuliano Calza e che sarà regalata in omaggio nei Pop Up store che dovrebbero aprire nel corso del mese di giugno in diverse città italiane.

Cosa si sa della nuova limited edition italiana di Pepsi Zero?

Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS, ha spiegato che la campagna GCDS x Pepsi parte dal Momento ZERO, cioè quel momento da cui partono tutti i viaggi e le sfide quotidiane. Da qui la decisione di raccontare storie reali di personaggi che mostrano il loro Momento ZERO.

In effetti il claim di questa campagna promozionale è proprio “Quale è il tuo Momento ZERO?”. E i tre artisti nel video che potete vedere anche su YouTube mostrano quale sia stato questo loro Momento ZERO.

Nel video, per esempio, vediamo Sfera Ebbasta che, prima di diventare famoso a livello italiano e mondiale, ascolta musica beat e scrive i testi delle sue canzoni. Subito dopo vediamo Veneda Carter che sfoglia un giornale e sogna di diventare una modella di successo. Si passa poi allo stesso Giuliano Calza che, mentre svolge il suo lavoro di cameriere, disegna le sue famose morso shoes, mentre sogna di diventare un Direttore Creativo. E infine vediamo anche Dita Von Teese intenta a prendere una Pepsi in un distributore, lanciando una moneta che su una faccia ha il logo di Pepsi e sull’altra quella di GCDS.

Dal canto suo Marcello Pincelli, amministratore delegato di PepsiCo Italia, ha fatto sapere che questa nuova campagna promozionale ha voluto fondere i valori di entrambe le aziende, visto che il lancio di Pepsi Zero in Italia è il suo Momento ZERO: Pepsi Zero, infatti, è la versione della Pepsi senza zucchero, il prodotto di punta su cui PepsiCo Italia vuole spingere qui da noi.

La campagna promozionale si accompagna, poi, a una capsule dedicata che, oltre alla mini lattina di Pepsi, propone:

giacca biker in pelle nei colori di Pepsi

stivali e sandali con tacco morso nei colori di Pepsi

borsa a cuore

bowling shirt

cappellino

calze brandizzate

Il tutto sarà in vendita sia sul sito di GCDS che nei Pop Store che apriranno a giugno in diverse città italiane.