PepsiCo chiude il trimestre registrando un aumento delle vendite (+8,8%)

di Luca Venturino 17 Ottobre 2022

PepsiCo può brindare a una chiusura di terzo trimestre più che positiva: secondo quanto emerso dai più recenti rapporti fatti trapelare dal colosso delle bevande gassate, infatti, le vendite complessive hanno fatto registrare un aumento dell’8,8%, determinando dunque un fatturato netto di 21,9 miliardi di dollari, nettamente in crescita rispetto 20,1 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. Un’ottima performance che, per l’appunto, ha portato a utili e fatturato migliori delle attese redatte dagli analisti di settore – tanto che la stessa PepsiCo ha contestualmente reso noto di aver rivisto al rialzo il proprio outlook.

Buone anche le notizie in arrivo da Wall Street: il titolo è avanzato del 2% facendo incassare alla multinazionale a stelle e strisce un utile per azione di 1,97 dollari su base adjusted, rispetto agli 1,84 dollari attesi dagli economisti intervistati da Refinitiv. Considerando l’intero anno in corso con un unico sguardo complessivo, Pepsi ha potuto rivedere al rialzo le proprie stime sulla crescita organica del fatturato dal +10% al +12%, mentre il rialzo dell’utile per azione è atteso ora a +10%, rispetto al +8% dell’outlook precedente.

Ottimi numeri che trovano riscontro anche negli investimenti più recenti: la società ha infatti dichiarato di volere investire 100 milioni di dollari in Romania entro il 2024, in modo da installare tre linee di produzione e sviluppare un nuovo magazzino automatizzato nel contesto dello stabilimento della cittadina di Popești-Leordeni; ed è in attesa dell’arrivo dei primi camioncini elettrici Tesla.