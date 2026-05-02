Per Il Diavolo Veste Prada 2 M&M’s lancia il confetto color ceruleo

Sono passati esattamente vent’anni da quando, chi più e chi meno ignaro di cosa lo aspettava, ci si è accomodati al cinema per assistere a quello che sarebbe diventato uno dei film culto dei primi anni Duemila. Parliamo naturalmente de Il Diavolo Veste Prada, lungometraggio sul mondo della moda e delle riviste patinate che proprio in questi giorni torna in sala con un sequel molto atteso. E tornano anche i personaggi principali: la temibile Miranda di Meryl Streep, la ex ingenua Andy di Anne Hathaway, la cinica Emily di Emily Blunt, e l’arguto Nigel di Stanley Tucci.

Oltre a passerelle, interviste e prime internazionali, anche i brand approfittano della Devil Wears Prada 2 mania. Compreso M&Ms, il gigante del cioccolato diventato famoso per le pubblicità parodia e soprattutto per la gamma arcobaleno dei suoi confetti. Stavolta il tema del colore c’entra eccome, e giustamente M&Ms ne approfitta alla grande. In concomitanza con l’uscita della nuova pellicola nelle sale l’azienda lancia i confetti color ceruleo, la sfumatura simbolo del primo film diventata protagonista di una delle scene più iconiche.

L’omaggio alla scena cult

Il dialogo è memorabile, la performance beh, basta dire che siamo letteralmente a livello Meryl Streep. Nell’originale Il Diavolo Veste Prada incontriamo Miranda Priestly, la formidabile capo redattrice del magazine di moda Runway. Il suo contraltare è Andy, promettente giornalista che tuttavia si ritrova a svolgere il ruolo di stagista in erba in un mondo che non le appartiene affatto.

Siamo nella primi minuti del film, quando ancora Andy è un pesce fuor d’acqua che non capisce e si rifiuta di capire il mondo della moda. La sua ritrosia esce fuori durante uno styling per il numero in uscita, in cui Miranda e le sue assistenti sono intente a scegliere look e abbinamenti di colore. Di fronte a due cinture dalla tonalità quasi indistinguibile, Andy compie il peccato mortale per qualsiasi stagista di moda (e francamente stagista di qualunque cosa, specie se è lì per imparare): si mette a ridere. Come a dire, ma non vi rendete conto che siete ridicole, in fondo si tratta di una cintura.

Ebbene. Miranda cambia faccia, l’atmosfera diventa glaciale. Da quel momento parte un soliloquio sferzante come solo una veterana come Streep riesce a fare. Il tema è la sfumatura “cerulea” certo, su cui Miranda fa una precisa distinzione rispetto a blu, turchese e lapislazzuli. Ma il punto della scena è un altro. Ovvero far arrivare a Andy (e allo spettatore) un messaggio forte e chiaro: la moda è una cosa seria, e anche chi fieramente dichiara di non seguirla in realtà ne è succube. Andy compresa.

Confetti blu, pardon cerulei

La scena dura poco di due minuti, ma è diventata iconica. Basti sapere che, per chi l’estate scorsa bazzicava a New York City, il nickname per i siti in città dove sarebbero avvenute le riprese era proprio Cerulean. Detto questo: vi pare che i brand si lascino scappare un’occasione così ghiotta per non approfittarne? Ovviamente no, e su tutti c’è proprio il settore degli snack.

Lo specialista dei colori M&Ms ha lanciato proprio in questi giorni un’edizione limitata dei suoi iconici mini confetti. Quella che (in pieno tema moda) potremmo definire una capsule collection, ha come protagonisti i classici bon bon di cioccolato al latte ricoperti della tinta a quasi marchio registrato de Il Diavolo Veste Prada.

L’operazione per ora avviene solo negli Stati Uniti e, come potete intuire dalla foto qui sopra, è un successo incredibile. In meno di 24 ore il confetto ceruleo è sold out, e anche l’avviso a riguardo ha del tagliente alla Priestly: “Cosa credevate, che li avremmo esauriti a ritmo glaciale?”. Neanche il tempo di godersi il film che già lo snack di elezione durante la visione è già finito. Siamo tuttavia quasi certi che sarà riproposto, anche perché in fondo, come dice Miranda, i trend arrivano a tutti prima e poi. E guai a confonderli con un altro colore!