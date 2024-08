Per la prima volta Nespresso esce dal segmento dei caffè, presentando un nuovo e inaspettato prodotto

Sono molti anni che Nespresso si sta facendo spazio nel mondo col suo caffè, tra capsule e non, tra accessori limited edition, tra aromi sempre nuovi. Ebbene per la prima volta si propone con una novità assoluta, che ha sempre a che fare col caffè ma solo trasversalmente: la linea Nespresso Bloom, studiata per aumentate la spinta sostenibile che già il brand attua da anni.

Il termine “bloom” significa fioritura, cosa c’entra con il caffè macinato e in capsule? Ok che il caffè è una pianta, ma questo nuovo prodotto ha più a che vedere con le api e l’impollinazione.

Il nuovo miele Nespresso e cosa c’entra col caffè

La linea Nespresso Bloom propone miele e sciroppo di miele, prodotti dai fiori delle piante di caffè. Non solo: il prodotto è realizzato dalle stesse api che impollinano il caffè in Colombia, una delle zone da cui Nespresso preleva i chicchi. Già impegnata da tempo con iniziative legate alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, Nespresso ingrana la marcia incorporando pratiche agricole più rigenerative nella sua attività.

A parlarne è Alfonso Gonzalez Loeschen, CEO di Nespresso Nord America: “adottare pratiche sostenibili nella coltivazione del caffè è sempre stato parte del DNA di Nespresso, e questo progetto pilota è il risultato di una sostenibilità che alimenta l’innovazione oltre la capsula. Il nostro compito è quello di proteggere il futuro del caffè offrendo allo stesso tempo un’esperienza di caffè differenziata e superiore”. Nestlé ha affermato che quest’anno 50 agricoltori colombiani si sono presi cura di oltre 43 milioni di api che hanno prodotto quasi 2.000 libbre di miele.

Quanto costa e come assaggiarlo

Nespresso si sbilancia in una previsione curiosa: usare il miele come dolcificante per il caffè. Quindi diciamo che il miele Bloom Nespresso, per quanto lontano dalla solita gamma prodotti aziendale, rappresenta comunque un’opportunità di espansione correlata. Oltre al miele abbiamo parlato anche di Sciroppo di miele Bloom: questo ha una consistenza meno melliflua e l’azienda suggerisce di usarlo su pancake e waffle, oppure per preparare cocktail come l’espresso Martini (e altri cocktail gastronomici) o i macchiati.

Per assaggiarlo dovremo aspettare un po’, perché per il momento si tratta di un esperimento geolocalizzato. Il miele e lo sciroppo di miele Nespresso saranno disponibili dal 7 agosto in due boutique Nespresso (New York City e San Francisco). Nella seconda metà di agosto, invece, saranno disponibili anche sul sito web di Nespresso ma solo negli States. Chissà quando e se arriverà in Italia, e come potrebbe accoglierlo il consumatore medio Nespresso, visto che una bottiglia costa al momento 18 dollari.