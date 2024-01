Per San Valentino i disegni sono più romantici di una frase, almeno per i Baci Perugina

Novità in vista per i Baci Perugina: i cioccolatini della limited edition di San Valentino non avranno più frasi d'amore, bensì romantici disegni

Quest’anno la limited edition di San Valentino dei Baci Perugina avrà una novità assoluta: niente più frasi romantiche. Le frasi, infatti, saranno sostituire dalle illustrazioni di Antonio Colomboni. Al grido di “Disegnatelo con un bacio”, ecco che in questa edizione limitata dedicata alla Festa degli Innamorati troverete 23 disegni a tema romanticismo. Così non dovrete più faticare per leggere o interpretare quegli aforismi e frasi famose, bello, vero?

San Valentino 2024 senza le frasi dei Baci Perugina

Per qualche motivo, i Baci Perugina hanno deciso che fosse una buona idea sostituire il cartiglio (il bigliettino che si trova dentro ogni singolo cioccolatino e che riporta una frase famosa che riguarda l’amore o l’amicizia) con dei disegni romantici. È la prima volta che questo accade in 102 anni.

Le illustrazioni saranno ad opera di Antonio Colomboni: il disegnatore ha creato 23 disegni che, tramite immagini, parleranno di amore, gioia e gentilezza verso gli altri, verso la vita e verso se stessi (un cactus che si auto annaffia). Ma ci sarà anche un disegno che parlerà dell’amore per l’universo (occhi innamorati che scrutano in un cannocchiale per ammirare stelle e pianeti), uno dell’amore per gli animali (con un classicone, i due gatti che intrecciano le code formando un cuore, devo avere i libri di scuola pieni di questo disegnino ai lati del testo, accanto al maialino fronte e retro, al coniglietto dentone e alla pesciolina con le labbra a canotto), ma anche rispetto per la diversità (sole e luna che si abbracciano).

I disegni promettono di essere pop e del tutto privi di parole, lettere o frasi. Starà a ognuno di noi dare un proprio significato a quell’immagine. Antonio Colomboni ha spiegato che per i cartigli dei Baci Perugina ha deciso di scegliere un concetto dell’amore che fosse universale, quindi andando oltre il rapporto di coppia, ma estendendo il concetto di amore anche ai famigliari e agli animali domestici.

Queste le sue parole: “Lavorare a questo progetto per me è stato come entrare nella storia: da sempre Baci ha infatti veicolato le emozioni attraverso le frasi dei suoi cartigli, e poter inserire al loro posto i miei disegni mi fa sentire parte della rivoluzione”.

Beh, che dire? Un po’ ci siamo sempre lamentati del fatto che le frasi fossero sempre le stesse e che non cambiassero con adeguata frequenza. Certo, le limited edition cercavano di portare un po’ di novità, ma chi di noi si ricorda delle frasi di Dolce & Gabbana sui Baci Perugina? Per non parlare dell’edizione con i cartigli di Fedez: non è che ci siano rimasti scolpiti nella mente. Sì, ci sono stati, ma probabilmente li avete rimossi. Ricordo meglio un’edizione con i cartigli di Tiziano Ferro, ma forse solo perché mia sorella mi ha obbligato a comprargliela.

Però togliere le frasi per sostituirle con dei disegni, per quanto belli e colorati, ci rende un po’ perplessi. Va bene che ormai leggere e saper interpretare il testo sta diventando un optional, ma davvero non vogliamo più fare neanche la fatica di leggere delle brevi frasi? A quando i cartigli direttamente con i meme?