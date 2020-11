Peroni torna a sponsorizzare la Nazionale Italiana di Calcio

La birra Peroni torna nuovamente a sponsorizzare la Nazionale Italiana di Calcio. Dopo dieci anni, il marchio farà da sponsor alla Nazionale fino almeno ai Mondiali del 2022 in Quatar. A rendere nota la partnership è stata una dichiarazione ufficiale della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

Tutti ricordiamo la Peroni come sponsor dell’Italia alla fine degli anni Novanta e sempre la Peroni era lo sponsor accanto agli Azzurri durante i Mondiali del 2006, con annessa vittoria a Berlino. E adesso Peroni torna nuovamente a sostenere la Nazionale.

Francesca Vandelli, direttore Marketing&Innovetiono di Birra Peroni, ha spiegato che l’azienda è entusiasta di questa nuova collaborazione. Lo scopo della partnership è quello di unire consumatori e tifosi grazie alle emozioni garantite dalle Nazionali di Calcio, sia quelle maschili che quelle femminili. Il tutto sottolineando i valori positivi degli sport.

Soddisfazione anche da parte di Marco Brunelli, Segretario generale della Figc: grazie al ritorno di Peroni nella rosa dei partner nella Nazionale, brand storico per la squadra, ecco che potranno aumentare le opportunità di condivisione per i tifosi azzurri e tutti gli amanti dello sport in generale.

Sempre a proposito di birra e Nazionale: Francesco Caputo, bomber del Sassuolo chiamato a giocare anche in Nazionale, aveva deciso di festeggiare la notizia producendo una nuova birra.