Pestato di friarelli e Pestato di carciofi di Sole e Terra del Vesuvio: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 27 Giugno 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello dei Bio Tofu Medaillons mit spinat di Natur Aktive: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Pestato di friarelli e del Pestato di carciofi di Sole e Terra del Vesuvio a causa di un rischio presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 24 giugno 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data dei controlli effettiva è quella del 6 giugno 2022.

In tutti i casi, il marchio del prodotto è sempre a’ Luna Suttile, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è REA NA 912830 – esente bollatura CEE. Invece il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e il nome del produttore sono sempre Sole e Terra del Vesuvio srl, con sede dello stabilimento in via Santa Maria a Castello 98 a Somma Vesuviana (NA).

La denominazione di vendita esatta dei prodotti coinvolti nel richiamo è:

Pestato di Friarelli con Olio Extravergine di Oliva: numero di lotto 313/19A22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 maggio 2025 e unità di vendita rappresentata dai vasi singoli da 580 grammi di peso netto

313/19A22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 maggio 2025 e unità di vendita rappresentata dai vasi singoli da 580 grammi di peso netto Pestato di Carciofi con Olio Extravergine di Oliva: numero di lotto 318/20A22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 maggio 2025 e unità di vendita rappresentata dai vasi singoli da 570 grammi di peso netto

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza non dichiarata in etichetta di proteina d’arachide nella lecitina di soia usata come emulsionante. In questo caso la presenza dell’allergene eccede i quantitativi massimi valutati con test ELISA.

Nelle avvertenze si invitano i soggetti allergici alle arachidi a non consumare i numeri di lotto sopra indicati e a riconsegnarli presso il punto vendita d’acquisto. Per eventuali segnalazioni è poi possibile utilizzare l’email m.nocerino@soleeterradelvesuvio.it.