Peste suina africana, individuato un nuovo caso in Liguria: il totale sale a 143

di Luca Venturino 8 Giugno 2022

Nell’ultima puntata vi raccontammo del malcelato scetticismo di Cia Agricoltori Liguria circa l’inizio dei lavori inerenti alla posa delle reti di contenimento anti cinghiale – atte, per l’appunto, a impedire alla fauna selvatica di continuare a diffondere il morbo della peste suina africana -, e pertanto sembra necessario precisare che è ancora troppo presto per puntare il dito contro la loro inefficacia quando prendiamo in considerazione l’ultimo bollettino redatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta: dopotutto, i lavori non sono ancora ultimati. Ultimo bollettino che, per l’appunto, indica l’individuazione di un nuovo caso nel comune di Mignanego, nella città metropolitana di Genova.

Si tratta per di più dell’ottava carcassa di cinghiale positiva rinvenuta nel territorio del comune in questione, che però è ben lontano dal podio: i comuni che “vantano” il maggior numero di casi positivi dall’inizio dell’emergenza sono infatti Capo Ligure e Rossiglione con ben tredici positività, con Arquata Scrivia che invece occupa il terzo posto complessivo con undici casi. Il numero complessivo, invece, è salito a 143, di cui 54 in Liguria e 89 in Piemonte.