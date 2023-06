Peste suina africana: la Lombardia apre un bando da 2,2 milioni per le recinzioni

di Luca Venturino 11 Giugno 2023

La Lombardia continua la sua campagna di prevenzione per allontanare lo spauracchio della peste suina africana: con i suoi confini occidentali che combaciano grossomodo con il focolaio italiano attualmente più grave – ossia, giusto per intenderci, quello che interessa i territori meridionali del Piemonte e i boschi dell’entroterra della Liguria centrale, con particolare concentrazione nel genovese -, e un patrimonio suinicolo che, dati alla mano, conta più di 4,5 milioni di capi da allevamento; una eventuale diffusione del morbo nell’entroterra lombardo potrebbe innescare perdite e danni di matrice economica davvero importanti. Motivo per cui, nei giorni a venire, la Regione aprirà un bando per interventi sulla biosicurezza che di fatto mette a disposizione 2,2 milioni di euro per l’acquisto di recinzioni.

Peste suina africana: il timore della Lombardia e la corsa al vaccino

Vi ricordiamo, in modo tale da sedare ogni possibile allarmismo, che di fatto il virus della peste suina africana non è affatto pericoloso per l’uomo: si tratta, in altre parole, di un morbo dal “palato” particolarmente “fino”, che attacca solo ed esclusivamente suini – da allevamento o selvatici che siano, naturalmente – provocandone, nella maggior parte dei casi, la morte.

Da qui, come certamente avrete potuto intuire, il ruolo centrale delle recinzioni nel sopracitato bando annunciato dalla Regione Lombardia: i branchi di cinghiali selvatici sono da tempo stati individuati dalla comunità scientifica come il principale vettore di contagio della peste suina africana, e limitare quanto e dove possibile il loro movimento è dunque stata adottata come strategia principale della lotta alla diffusione.

Come accennato in apertura di articolo, a oggi il settore suinicolo della Lombardia ha un valore stimato di 1,2 miliardi di euro, con oltre 4,5 milioni di capi da allevamento e più di 2700 aziende (e qui, tra parentesi, vorremmo inserire una nota lievemente pruriginosa per farvi notare le evidenti condizioni di sovraffollamento degli allevamenti – un problema non esclusivo alla Lombardia, naturalmente, che giusto per farvi un esempio recente ha contribuito a una vera e propria strage durante l’alluvione in Romagna).

La comunità scientifica internazionale, nel frattempo, si muove verso un potenziale vaccino per la peste suina africana: stando a quanto lasciato trapelare i nostri amici d’Oltralpe sarebbero particolarmente vicini a trovare una soluzione a questo particolare rebus virale, ma la pole position per la corsa al vaccino è in realtà occupata dal Vietnam che, con il supporto delle autorità sanitarie a stelle e strisce, si sta avvicinando a grandi passi verso l’approvazione e l’eventuale vendita all’estero.