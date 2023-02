Philippe Leveille e il colloquio di lavoro surreale: “Chiudete il weekend e aprite il lunedì”

di Manuela Chimera 18 Febbraio 2023

Sul suo account Instagram lo chef Philippe Leveille ha raccontato l’ultimo colloquio di lavoro da lui tenuto. Un colloquio di lavoro alquanto surreale a dire il vero visto che il candidato gli ha detto che doveva chiudere il weekend e aprire il lunedì (inserire qui l’immagine di Renè Ferretti che urla “Genio”!). Esatto, proprio così: lo chef avrebbe dovuto tenere chiuso il suo ristorante il sabato e la domenica e tenerlo aperto di lunedì e martedì.

Philippe Leveille affronta colloqui di lavoro al limiti della realtà

Philippe Leveille, chef e personaggio televisivo (lo abbiamo visto anche come ospite a MasterChef Italia nel 2014 e ha partecipato come concorrente a Pechino Express nel 2015), 2 stelle Michelin per il ristorante Miramonti l’altro a Concesio e una stella Michelin per il ristorante L’altro di Hong Kong, ha spiegato che ha tenuto un colloquio di lavoro per cercare una persona che potesse lavorare nel suo ristorante in cucina.

Così ha selezionato i profili e i curricula arrivati, scegliendone uno. Leveille ha riferito che il candidato era molto “blasonato”, aveva un bel curriculum (anzi, lo ha definito un “curriculum bello e impressionante”), quindi lo chef era assai speranzoso.

In effetti fino ad un certo punto il colloquio è andato benissimo, sembrava fatta, quando ad un certo il ragazzo gli dice che, per motivi famigliari, lui non poteva lavorare il sabato e la domenica.

Immaginando la faccia F4 basita di Leveille (ricordiamo che era un colloquio per lavorare nella cucina di un ristorante, posto dove notoriamente si lavora il sabato e la domenica, cosa che lo stesso Leveille ha rammentato al candidato), ecco che l’aspirante cuoco gli ha detto che era passato di moda il tempo in cui si doveva pensare ai ristoranti come luoghi in cui si lavorava di più nel weekend, che era giunto il tempo di pensare a una ristorazione più “fluida”.

Al sempre più basito Leveille, il ragazzo ha poi spiegato che bisogna cercare di convincere i clienti ad andare al ristorante di settimana e non durante il weekend (nei Commenti del video qualche utente ha detto ironicamente che avrebbe provato a convincere il suo datore di lavoro a farlo lavorare il weekend per farlo stare a casa di settimana in modo da permettergli di andare al ristorante in maniera “fluida”).

Molto signorilmente (e deliziosamente ironico), Leveille ha risposto al ragazzo che era una magnifica idea e che non aveva mai sentito una cosa del genere, ricordandogli che, seppur fra di loro passavano parecchi anni e nonostante fosse sempre pronto a imparare dai giovani, riteneva di non essere del tutto un “vecchio bacucco” e che qualcosa di ristorazione ancora capiva.

Ma l’aspirante chef non si è fermato qui e, ad un certo punto, ha commentato il fatto che chiudere il lunedì lo aveva deciso Levaille. Lo chef gli ha fatto così notare che sì, lo aveva deciso lui perché a casa sua, regole sue. Al che il ragazzo gli ha detto che stava sbagliando.

Arrivati qui, Levaille ha detto al ragazzo che il colloquio era finito. E sapete cosa ha risposto il candidato? “Beh, quando ci vediamo?”, convinto probabilmente di aver fatto una bella impressione sullo chef. Chef che, ovviamente, gli ha detto in modo garbato e gentile “A mai più rivederci”.