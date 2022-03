Piazza Duomo ad Alba: il tristellato di Enrico Crippa e il pazzesco menu a 160 euro

di Manuela 3 Marzo 2022

Se hai sempre sognato di mangiare in un locale tre stelle Michelin, ma il portafoglio ti ha sempre implorato di non farlo, ecco che arrivano buone notizie per te: il ristorante tristellato Piazza Duomo ad Alba di Enrico Crippa offre un menu pazzesco e “abbordabile” a “soli” 160 euro.

Che potrai giustamente dirmi: “Eh, ma sempre 160 euro sono!”. Sì, ok, ma conta che:

Normalmente qui per metterci piede spendi circa 3 volte tanto Non è che vai a mangiare da Enrico Crippa ogni giorno in pausa pranzo, ci vai una volta ogni tanto per toglierti uno sfizio

L’annuncio di questa novità è comparso sia sui social che sul sito ufficiale del ristorante tristellato. Se si va sul sito, alla voce menu compaiono due distinti programmi:

Menu Barolo: inno al Piemonte con il Barolo protagonista, of course

Menu Il viaggio: otto portate che sintetizzano la ricerca continua e le materie prime d’eccellenza utilizzate dallo chef

È innegabile che menu come questi, dove spendi tranquillamente 400 euro o più, non siano proprio alla portata di tutti.

Ma ecco che arriva la sorpresa: ogni giovedì e venerdì a pranzo, al costo di 160 euro a persona, verrà proposto un menu di ben quattro portate comprensivo di quattro fra i piatti più emblematici dello chef.

Ovviamente i piatti saranno sempre diversi, anche in base alla disponibilità o meno degli ingredienti, ma saranno sempre fra loro coerenti e precisi in modo da muovere un primo, timido passo per conoscere la filosofia della cucina di Crippa (che fra l’altro incontreremo stasera durante la finale di MasterChef Italia 11). Inoltre è anche l’occasione buona per poter assaggiare nuovamente alcuni piatti d’eccellenza degli anni passati.

Ecco il post su Facebook dove è stato dato l’annuncio: