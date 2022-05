Pizza Buitoni: in Francia nuova denuncia per contaminazione batterica per la Bella Napoli

Nuovi problemi in Francia per Pizza Buitoni: questa volta la denuncia di contaminazione batterica riguarda la linea Bella Napoli.

di Manuela 5 Maggio 2022

Ancora guai per Pizza Buitoni, ma è bene specificare che la denuncia al momento riguarda solamente la Francia: qui a Perpignan è stata presentata una denuncia che riguarda la linea Bella Napoli (in precedenza, invece, c’erano stati problemi con la linea Fraich’up).

Secondo quanto trapelato, una donna ha mangiato una pizza della linea Bella Napoli il 27 marzo scorso e il 29 marzo è stata ricoverata in ospedale per sei giorni. Dalle analisi fatte è emersa un’infezione da Escherichia coli (stesso batterio presente nelle precedenti contaminazioni collegate alla gamma Fraich’up: pare che nello stabilimento di produzione siano stati trovati dei topi) concomitante ad un’infezione da Shigella, un altro batterio.

La donna, 34 anni, residente a Perpignan, ha rivelato che, a distanza di un mese dall’infezione e dal ricovero, è ancora molto stanca. Nel frattempo, ha deciso di sporgere denuncia. L’avvocato Debuisson ha spiegato che il marito della donna ha provato a contattare la Buitoni per chiedere il ritiro della pizza dal mercato, ma senza ottenere alcuna risposta. Ha poi contatto il servizio di sicurezza alimentare e qualità sanitaria, il quale ha semplicemente detto di aver trasmesso le informazioni all’ARS, l’Agenzia Regionale di Sanità.

Questa denuncia va a sommarsi all’apertura dell’indagine del 22 marzo da parte della Procura di Parigi per “vendita di prodotti alimentari corrotti o falsificati e nocivi per la salute, immissione sul mercato di un prodotto dannoso per la salute, lesioni involontarie e omicidio colposo”. Solo che questa è la prima denuncia per quanto riguarda la linea Bella Napoli in quanto quelle precedenti erano relative alla linea Fraich’up di Buitoni (che, ricordiamo, fa parte del gruppo Nestlé): in quel caso il problema erano stati 50 casi di infezione da E.coli, alcuni dei quali collegati al consumo di pizze Buitoni.