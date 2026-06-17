Pizza Hut è in vendita

La storica catena di pizzerie è in difficoltà e la proprietà, già titolare di KFC e Taco Bell, decide di liberarsene.

Dai tempi in cui Pizza Hut poteva annoverare tra i suoi testimonial personaggi come Mikhail Gorbaciov, in una campagna del 1998, o un Donald Trump ancora ben lontano dalla Casa Bianca sembra passato un secolo, tanto che l’azienda che detiene il marchio ha deciso di liberarsene.

Yum! Brands ha infatti deciso di cedere la storica catena attraverso un’operazione dal valore complessivo di 2,7 miliardi di dollari. Il gruppo, che controlla anche altri marchi celebri come KFC e Taco Bell, ha comunicato di aver raggiunto accordi definitivi per vendere la maggior parte delle attività di pizzerie, che negli ultimi anni ha mostrato segni di sofferenza a causa di punti vendita ormai datati e di una concorrenza sempre più agguerrita.

Meno pizza, più tacos

L’operazione si articola in due accordi distinti. La società di private equity LongRange Capital acquisirà il business globale di Pizza Hut, ad esclusione della Cina continentale, per una cifra di circa 1,5 miliardi di dollari. Contemporaneamente, le attività nella Cina continentale saranno rilevate da Yum China Holdings, Inc per circa 1,2 miliardi di dollari: una mossa strategica che arriva dopo un periodo di revisione iniziato lo scorso novembre, durante il quale Yum! Brands ha valutato diverse opzioni a seguito del calo delle vendite.

L’amministratore delegato di Yum! Brands, Chris Turner, ha commentato con ottimismo il futuro del marchio sotto la nuova gestione, sottolineando come la vendita permetterà alla società di diventare più focalizzata e di generare valore per gli azionisti; “Sotto LongRange e Yum China, Pizza Hut sarà ben posizionata per la crescita futura con una proprietà che porta una profonda esperienza nel settore della ristorazione”.

Durante un intervento televisivo, Turner ha approfondito i benefici di questa scelta per il resto del gruppo, spiegando come la cessione consenta di concentrare le risorse sui marchi che offrono le maggiori opportunità di crescita a lungo termine, in particolare KFC e Taco Bell. “Questo posiziona Pizza Hut per una crescita ancora maggiore in futuro e, per Yum, ci permette di concentrarci ancora di più su quei tre marchi. Naturalmente, i due più grandi sono Taco Bell e KFC. Hanno incredibili opportunità di spazi vuoti davanti a loro”, ha affermato il CEO.

Secondo la visione di Turner, la rimozione di Pizza Hut dal portafoglio permetterà un’accelerazione significativa nello sviluppo degli altri asset aziendali: “Stiamo parlando di alzare l’asticella, lottare per il consumatore del futuro, accelerare l’economia dei ristoranti e raggiungere il pieno potenziale del morso nel nostro ecosistema tecnologico. Se riusciremo a farlo con una focalizzazione ancora maggiore su quei marchi, accelereremo la crescita in modo enorme”. In particolare, Taco Bell è stato citato come un esempio di successo: “La formula magica di Taco Bell sta funzionando e sta offrendo ciò di cui i consumatori hanno bisogno in questo ambiente” e prevedendo che “Dovrebbero esserci migliaia e migliaia e migliaia di Taco Bell in tutto il mondo un giorno”.

Tuttavia, non tutti gli osservatori leggono l’operazione solo in chiave di espansione futura. Neil Saunders, amministratore delegato di GlobalData, ha offerto una prospettiva più critica sulla storia recente del marchio all’interno del gruppo, definendolo come l’anello debole. Saunders ha infatti dichiarato che “Pizza Hut è stata a lungo l’anello debole nel portafoglio di Yum. Nonostante gli sforzi per rivitalizzare il marchio e chiudere le sedi sottoperformanti, è diventato sempre più chiaro che riportare la divisione alla crescita richiederà un livello di investimento e pazienza che Yum non è semplicemente preparata a impegnare”.

Le transazioni, soggette alle consuete approvazioni normative, dovrebbero concludersi entro il terzo trimestre del 2026. Con questa uscita di scena, Yum! Brands punta a consolidare la forza globale di KFC, descritta da Turner come una vera e propria “centrale elettrica” per il guppo con circa 34.000 ristoranti nel mondo, lasciando che Pizza Hut cerchi una nuova strada verso il rilancio.