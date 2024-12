Pizza Hut serve una pizza con un’intera rana fritta sopra: disgustosa o geniale?

Pizza alla rana is the new pizza con l'ananas. Dalla Cina arriva una creazione sui generis capace di risvegliare le vostre peggiori reazioni.

Da patrimonio dell’Unesco a incubo su piatto il passo è breve. Parliamo di pizza, il più versatile degli alimenti. E, per lo stesso motivo, il più bistrattato in assoluto, almeno dal punto di vista “purista” italiano. L’ultima trovata arriva da Pizza Hut China, e riguarda una bella rana fritta piazzata sul classico disco di pasta. Del resto, Paese che vai…

Gusti estremi

Pizza Hut la conoscete, catena globale dedicata al più italiano (o napoletano? o newyorchese? dipende dai punti di vista) degli street food. Probabilmente avete anche presente la sfilza di “orrori” (sempre in prospettiva) che propone in carta. Dal cornicione ripieno agli improbabili topping di pollo, ananas, patatine e chi più ne ha più ne metta.

In Asia poi non ne parliamo. Pizza Hut Taiwan in particolare riesce a dare il meglio di sé, e c’entra molto la cultura gastronomica di riferimento. Ad Halloween 2023, tanto per dirne una, lo special in menu comprendeva “Pizza Fantasma” (in foto) con zampe di gallina; quest’anno invece il piatto forte era “Pizza Dolcetto o Scherzetto” featuring seppia e polpette al sangue di maiale. E poi “classici” come pizza con uovo crudo, con tofu, con curry, con pesce stile takoyaki. Non sembrano esserci regole, soltanto libero sfogo alla fantasia.

La pizza goblin

Se il cielo è il limite dunque, forse lo hanno toccato anche a Pizza Hut. Non con un dito soltanto, ma con un’intera rana fritta piazzata sopra. A renderla ancora più inquietante gli “occhioni” riprodotti con uova sode e olive nere (per le pupille). Una creazione che lascia a bocca aperta, non sappiamo se salivante o meno. Il nome ufficiale di questa delizia è “Pizza Goblin”, realizzata in collaborazione con Tencent per il lancio del videogame “Dungeon & Fighter: Origin”.

Si tratta (per fortuna) di un’edizione limitata disponibile dal 28 novembre al 19 dicembre 2024. Il costo è sorprendentemente alto: 169 yuan, corrispondenti a ben 23 euro. Ci vuole stomaco, ma anche disponibilità economica per gustarla. Ora, è pur vero che la rana è una specialità cinese da secoli e non è affatto estranea al nostro palato, sia italiano che francese. Ben altro paio di maniche però immaginarsela su una pizza, per di più in posa caricaturale. Che dite, disgustosa o geniale?