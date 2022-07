Pizza Hut, Taiwan: chi sopravvivrà alla pizza con formaggio e durian?

di Manuela 13 Luglio 2022

Pizza Hut Taiwan deve aver scambiato il semplice piacere di mangiarsi una pizza con una prova di sopravvivenza. Altrimenti non si spiega perché abbiano tirato fuori la pizza con formaggio e durian.

In realtà Pizza Hut Taiwan sostiene la bontà del durian sulla pizza sin dal 2019 (anche se mai quanto i giocatori di Legend of Zelda: Breath of the Wild che posso felicemente rivendere i loro durian senza sentirne gli odori al costo di 15 rupie ciascuno. Se vi interessano, li trovate, per esempio, nel Necluda occidentale o in vendita dalle Gerudo ): qui avevano proposto la pizza con durian, forti del fatto che questo frutto, dall’odore diciamo sgradevole, ha in realtà un sapore dolce e terroso (sempre se riesci a superare il problema del suo odoraccio. Per farvi capire: qualche tempo fa in Germania era stata evacuato un intero ufficio postale a causa di un pacco che conteneva un durian!). Non paghi, nel 2020 avevano proposto il caffè con durian (che fosse una sorta di rimedio naturale contro il Coronavirus? Non lo sapremo mai).

Comunque sia, adesso si sono spinti oltre: pizza con formaggio, mango e durian, disponibile sono da Pizza Hut Taiwan, dal 28 giugno 2022. Ecco così che un impavido reporter del Soranews si è immolato per la causa e ha ordinato una pizza con formaggio, mango e durian.

Non appena ha aperto la porta al rider, ecco che subito è stato assalito dal famigerato odore del durian. E questo nonostante la scatola della pizza fosse ancora chiusa e nonostante indossasse la mascherina. Immaginando la gioia del corriere nel trasportare quella pizza, man mano che l’odore del durian si mescolava con quello degli altri condimenti della pizza, l’odore risultante era quello di frutti dolci che marcivano all’aria.

Aperto il cartone, l’aspetto non era male, cioè, sempre se ti piace il genere della pizza con frutta: marmellata di mango spalmata sopra, pezzetti color crema di polpa di durian e una generosa spruzzata di polvere di cocco assalivano la vista. Mentre il naso era ancora martoriato dall’odore del durian, ecco che il reporter si è cimentato nell’assaggio.

La crosta era tenera e, visto che la polpa di durian era stata cotta, aveva una consistenza morbida, che si scioglieva in bocca. Mango e cocco, invece, davano delle note più aspre, con un retrogusto tropicale.

Secondo il reporter, in pratica, se riesci a sopravvivere all’impatto olfattivo del durian, il sapore non è poi così male. Il costo di questa pizza è di 18 dollari ed è possibile abbinarvi del pollo fritto con formaggio e durian. Ma qui il reporter si è fermato: va bene il coraggio, ma qui si trattava proprio di essere incoscienti.

Quindi quanto storcete il naso come tanti novelli Mike di Stranger Things davanti alla pizza con l’ananas, pensate che al mondo esiste anche la pizza con formaggio e durian (chissà se quelli di Stranger Things alzeranno la posta e la proporranno nella prossima stagione della serie?).