PizzaCon 2024 a Napoli: i numeri e gli appuntamenti della quarta edizione

Nuovo giro, nuova… Tonda? L’area PizzaCon, il corner ideato insieme a Garage Pizza e Dissapore e dedicato al lievitato discoidale per eccellenza, ha tenuto la sua terza edizione all’interno del COMICON a Napoli (ma la quarta complessiva, se consideriamo anche la stoccata bergamasca dello scorso anno) confermandosi come tassello sempre più identitario nella manifestazione internazionale dedicata alla Pop Culture.

La protagonista assoluta, naturalmente, è la pizza da intendersi anche e soprattutto come elemento pop di condivisione, di aggregazione, di socialità. Sono state nove, come già vi raccontammo a tempo debito, le pizzerie coinvolte, che hanno lavorato senza concedersi pause offrendo la Margherita e una Pizza Speciale ideata appositamente per l’occasione. Ma bando alle ciance: vediamo insieme com’è andata questa terza edizione partenopea del PizzaCon.

PizzaCon 2024 al COMICON: numeri, appuntamenti e record

La ventiquattresima edizione del COMICON ha messo a segno un primato assoluto in termini di presenze, eloquentemente specificato nel comunicato stampa: “Nuovo record per COMICON Napoli che conclude la XXIV edizione con 175.000 visitatori” si legge nella nota, “e si avvia verso due attesi appuntamenti: il secondo anno di COMICON Bergamo (21 – 23 giugno) e COMICON Napoli 2025 che celebrerà l’importante traguardo della XXV edizione del festival”.

Con questo numero tondo nell’obiettivo ci pare dunque giusto passare al mondo della tonda: numeri alla mano, la terza edizione partenopea del PizzaCon si è conclusa con più di 18 mila pizze sfornate, una cifra ancora in crescita rispetto ai numeri già da record messi a segno lo scorso anno.

Il palinsesto di questa particolare edizione, già ricco di appuntamenti organizzati o presentati nel corner PizzaCon, può per di più essere interpretato anche come gustoso antipasto per ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. L’appuntamento al COMICON 2024 si è aperto con il panel “PizzaCon presenta: Sabato della Pizza”, vale a dire una tavolata bucolica dal vivo el format Twitch ideato da Domenico Guastafierro, anche e soprattutto noto come cavernadipitone.

Nella stessa giornata di sabato, a mezzogiorno, il Ring del COMICON ha ospitato il “Quiz-Za!” con Sio, in cui abbiamo potuto chiacchierare della nostra passione comune regalando il nostro lievitato discoidale preferito gentilmente messo a disposizione dalle nove pizzerie partecipanti.

L’ultimo appuntamento, ma di certo non per importanza, si è infine tenuto nella giornata di domenica, sempre sul ring: qui, insieme a Errico Porzio, abbiamo vestito i panni dei giudici commissionando tre disegni a Lorenza di Sepio e Marco Caselli, fumettisti: una Margherita, la potenziale mascotte del PizzaCon e una commistione tra il ciuccio simbolo del Napoli Calcio e la Pizza.

Partecipano nel ruolo di Partner dell’Area PizzaCon Estathé, Solania Pomodoro, Mulino Caputo, Emme Distribuzione e Fior D’Agerola; nel ruolo di Partner Tecnici Sacar Forni, Divise & Divise e Forni Magliano.