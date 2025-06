PizzaCon torna a Bergamo: un’occhiata alle pizzerie presenti

Quando? Dal 20 al 22 giugno, anno corrente, con tanto di apertura serale per i primi due giorni. Dove? Presso gli spazi del COMICON Bergamo. Cosa? Il PizzaCon, ovviamente: il corner ideato insieme a Garage Pizza e Dissapore e dedicato al lievitato discoidale per eccellenza.

Squadra che vince non si cambia, insomma, nel senso che a vestire la 10, con tanto di fascia di capitano al braccio, è sempre la pizza: tonda, è chiaro, ma anche e soprattutto intesa come concetto pop che fonte di condivisione, di aggregazione, di socialità.

Il capitolo bergamasco torna dopo le prime due edizioni da record; e lo fa accompagnato da due pizzerie con proposte vegetariane e la possibilità per gli intolleranti al lattosio di richiedere in maniera gratuita una compressa enzimatica per mangiare in serenità.

Le pizzerie presenti, il menu e i dettagli da sapere

Largo alle norme operative, dunque. Le mappe, dicevamo, puntano tutte verso gli spazi di Fiera Bergamo; mentre il menu – seguendo il pattern che è ormai consuetudine – è composto da una Pizza Margherita rigorosamente servita a portafoglio e una Pizza Speciale ideata appositamente per la manifestazione.

Per l’acquisto è però necessario armarsi del token unico disponibile presso le casse del COMICON, che punteggiano le dirette vicinanze del PizzaCon e il Main Stage. Ma bando alle ciance: sono due, come accennato in apertura, le insegne in rassegna; con offerta classica o speciale. Di seguito l’elenco:

Fresco – Trattoria Pizzeria

Pizza Margherita

Fiordilatte, Podomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Provola, Crema di Patate, Salsiccia sbriciolata. Patatine Crispy, Olio Evo

La Pizza Popolare

Pizza Margherita

Fiordilatte di Agerola, Pomodoro, Spolverata di Grana Padano, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON

Provola, cavolo nero, crema di peperoni arrosto, guanciale

Il PizzaCon nasce come sforzo corale. Partecipano nel ruolo di Partner dell’Area PizzaCon Estathé, Solania Pomodoro, Emme Distribuzione e Fior D’Agerola; mentre Sacar Forni e Divise & Divise indossano la casacca dei Partner Tecnici.