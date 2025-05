Farinum a Torino, recensione: una pizzeria piacevolmente indefinibile

Pizzeria Farinum a Torino: abbiamo sentito nomi più originali, ma non abbiamo assaggiato tante pizze più particolari di queste. La particolarità della proposta di questo locale – che l’indicazione proprietaria sullo scontrino fa ricondurre alla vicina, e del tutto diversa, pizzeria Rural – sta proprio nel non avere caratteristiche ben definite, nel non seguire nessuna delle scuole o degli stili di pizza che vanno attualmente per la maggiore. Di che si tratta allora? Vediamo.

Pizzeria Farinum a Torino, ambiente e servizio

Farinum è in via Modena, in un angolo tranquillo di borgo Rossini, zona del quartiere Aurora altrimenti molto movimentata. L’ambiente è elegantemente sobrio, i toni tendenti allo scuro, la sala ampia ma con i tavoli ben distanziati; ci saranno quaranta coperti, non di più.

Il servizio è cortese e premuroso, senza essere invadente. Ed è rapido.

Il menu di Farinum a Torino

Il menu di Farinum è centrato sulla pizza: niente antipasti niente piatti niente frittura, giusto qualche insalatona. Menu pizza abbondante ma non confuso: 20 pizze rosse, 12 bianche, 6 focacce, 2 calzoni e 2 cornicioni (ripieni). Discreto ventaglio di impasti alternativi, ma questo ormai è quasi un obbligo purtroppo (ché non sempre se ne sente la necessità, e se ne apprezza il risultato). Si riaffaccia addirittura il carbone vegetale che credevamo felicemente estinto.

I condimenti puntano su sapori decisi (salsiccia, spianata calabra, gorgonzola…) ma non disdegnano il lato vegetale, dove è presente una bella varietà (friarielli, radicchio, melanzane fritte o in crema…)

I prezzi tutto sommato contenuti: marinara a 5 euro e margherita a 7, le altre tutte attorno ai 10, poco meno poco più.

Bere: minima carta vini, birre alla spina industriali e una discreta private label artigianale in bottiglia.

Le pizze di Farinum

Scartata la versione pinsa (anche perché non esiste) e la tamarrata del cornicione ripieno, proviamo la pizza normale in vari impasti. E qui arriva la sorpresa: come si diceva all’inizio, la pizza di Farinum è indefinibile: non è sottile e morbida come la napoletana, né bassa e croccante come la tonda romana, o alta e “cavernosa” come l’altra romana, certo non è una torinese pizza al padellino, e tutto sommato neanche si può ricondurre a quella già di per sé vaga definizione di pizza “all’italiana”. Che cos’è allora?

Boh, si può provare a descriverla (ma forse si capiscoe meglio guardandola, e certo il massimo sarebbe mangiarla): cornicione basso, larghezza medio ampia, c’è un minimo di spessore e di consistenza pur senza arrivare al crunchy. Che cos’è allora? Boh, però è buona. E digeribile: zero pesantezza zero sete, anche in nottata, e nonostante i condimenti non leggeri.

Una piccola sorpresa viene dagli impasti: mentre quello al carbone vegetale (assaggiato quasi in purezza) è tutto sommato gradevole, il multicereali che era la proposta della settimana è praticamente indistinguibile dal normale.

Condimenti saporiti anche alla prova dei fatti: buona la salsiccia di Altopascio presente su molte pizze, bene la cipolla rossa cruda sulla Estrema, ottime e abbondanti le melanzane fritte sulla Don Ciccio, ben riuscita la crema di melanzane sulla Falsina, che trova un buon equilibrio con la ricotta salata e i pomodori secchi.