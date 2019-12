Pizze come opere d’arte: i curiosi quadri del pizzaiolo di Rhode Island

Stanchi delle solite pizze? Le pizze gourmet ormai vi annoiano? Perché non provare le pizze opere d’arte? E’ quanto realizza Eric Palmieri, pizzaiolo di Rhode Island che crea delle pizze che sono dei veri e propri quadri. Eric Palmieri è un panettiere italiano di quinta generazione. Nel 2007 un incendio ha devastato la storica panetteria di famiglia, attiva da 110 anni.

Ma Eric non si è dato per vinto e ha finito per trovare la sua strada. Nel luglio 2016 ha esplorato per la prima volta il mondo dell’arte pizzaiola, ricreando una bandiera americana a stelle di olive e strisce di peperoni. La pizza ottenne un grande successo fra i clienti e l’inverno successivo arrivò la pizza con il logo dei Patriots.

Da lì nacque la fortuna di questo pizzaiolo: da allora ha trasformato animali, cartoni animati, film, videogame e personaggi famosi in pizze.

Come potete vedere abbiamo la pizza Baby Yoda (Baby Yoda sta bene ovunque, anche nelle torte di Natale), quella Jon Snow da Game of Thrones, la pizza Frankenstein, Legend of Zelda, IT… E queste sono solo alcune delle pizze che trovate sulla pagina Facebook della sua panetteria.

Queste pizze speciali richiedono parecchio tempo per essere realizzate: per una pizza con design di base si lavora un’ora, ma per quelle particolari e complesse anche tre ore, ad esclusione del tempo di cottura. E questo a fronte del fatto che una normale pizza peperoni e formaggio richiede pochi minuti di preparazione.

Palmieri usa ingredienti naturali per i suoi capolavori: olive nere, olive verdi, peperoni di tutti i colori, melanzane e pecorino Romano grattugiato, il tutto mescolato con olio di oliva, spezie e salse in modo da creare una vasta gamma di colori. Il pizzaiolo ha poi spiegato che la creazione di queste pizze non ha inciso poi così tanto sugli affari di famiglia, ma gli sta dando tante soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda le reazioni entusiaste dei clienti.

E’ quasi un peccato rovinare questi capolavori mangiandoli, ma una pizza è una pizza: è fatta per essere mangiata.

[Crediti | CNN]

[Crediti Foto | Pagina Facebook D. Palmieri’s Bakery – Eric Palmieri]