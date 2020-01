Pizzerie: Gino Sorbillo apre a Torino

Gino Sorbillo apre a Torino: fra le numerose pizzerie del capoluogo piemontese, appuntatevi anche la presenza del nuovo locale di Sorbillo. Ancora non è dato sapere la data dell’inaugurazione ufficiale, ma si conosce già la location: la pizzeria di Gino Sorbillo si troverà in via Bruno Buozzi, proprio all’angolo con via XX Settembre.

A dare l’annuncio ci ha pensato lo stesso pizzaiolo a Capodanno, diffondendo la notizia tramite i suoi canali social. Alle pizzerie di Napoli, Milano, Roma, Miami e New York ora si aggiunge anche il locale torinese. Erede di una antica dinastia di pizzaioli napoletani (i nonni Luigi Sorbillo e Carolina Esposito aprirono la prima pizzerie nel centro storico di Napoli nel 1935), Gino Sorbillo proporrà anche a Torino i capisaldi della sua pizza napoletana: materie prime di stagione originarie della Campania, farina da agricoltura biologica, verdure, ortaggi e aromi.

Adesso ci si chiede se anche nel menu di Torino troveranno posto le sue pizze storiche: