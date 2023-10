Playboy lancia la vodka pronta da bere in lattina, la Play Hard

Nuova referenza per la linea di alcolici di Playboy (si, il brand ha una sua linea di alcolici). Si tratta di una vodka pronta da bere in lattina e non poteva che chiamarsi Play Hard

di Manuela Chimera 6 Ottobre 2023

Sì, Playboy ha una sua linea di alcolici. La rivista creata da Hugh Hefner e relativo marchio ha al suo attivo un vino rosso realizzato in California, lanciato in occasione del 65esimo anno della rivista. Inoltre in precedenza aveva anche lanciato il Wine Club Playboy. Solo che adesso il coniglietto ha deciso di lanciare una nuova referenza, più precisamente una vodka in lattina pronta da bere che si chiama, neanche a dirlo, Play Hard.

Come sarà la vodka di Playboy?

L’arrivo sul mercato della vodka targata Playboy è stato reso possibile grazie a un round di finanziamento da 13 milioni di dollari che ha permesso al brand di ampliare il proprio portfolio di bevande alcoliche.

Da qui la decisione di lanciare un nuovo seltzer a base di vodka è stata immediata. Al momento la vodka Play Hard, con le sue lattine colorate di rosso, azzurro, giallo e bianco e il tradizionale coniglietto di Playboy in bella vista, è disponibile solamente a Miami e Orlando.

Tuttavia le intenzioni sono quelle di ampliare il bacino di distribuzione in altri mercati nel corso del 2024. Questa vodka in lattina pronta da bere promette di essere a basso contenuto calorico ed è il frutto della collaborazione fra Playboy Spirits, società nata solamente nel 2022 e la Spirits Investment Parners (SIP), società di sviluppo di marchi alcolici che ha sede a Chicago.

Dall’interazione fra le due è nata la Play Hard vodka RTD. Le due società avevano annunciato la loro collaborazione già a gennaio 2023. Marc Bushala, CEO di Playboy Spirits e di SIP, ha dichiarato che la Play Hard rappresenta una nuova generazione di hard seltezer, bevande alcoliche progettate per bevitori che voglio un “sapore eccezionale, qualità premium e stile”.

Secondo Bushala, poi, questa nuova gamma di seltzer coglie tutta l’eredità di Playboy, inteso come “marchio di lifestyle e bon vivant”. Beh, d’altra parta nomen omen, non poteva essere diversamente.

Attualmente la vodka Play Hard è disponibile in quattro gusti:

dragon fruit e mango

yuzu e pomplemo

fichi d’India e mela

frutto della passione e ananas

Ciascuna lattina da 12 once (circa 354 ml o poco più) contiene 100 calorie, 3 grammi di carboidrati e presenta una gradazione alcolica del 4,5%. Il target di riferimento sono la Gen Z e i Millenial.

Sempre per rimanere in tema di vodka, ecco che in Polonia è saltata fuori la vodka ispirata a Chopin dalle vaghissime allusioni hard visto che ricerca la “patata perfetta”, mentre non dimentichiamoci della vodka al profumo di piadina, per la gioia dei romagnoli e la vodka Belvedere 100 con la bottiglia di lusso che sembra una scultura.