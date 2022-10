Pontremoli: lo storico ristorante La Borella di Magnani distrutto da un incendio

A Pontremoli un incendio ha distrutto lo storico ristorante La Borella di Magnani. Al momento si parla di cause accidentali per il rogo.

di Manuela 9 Ottobre 2022

Andiamo a Pontremoli perché qui, purtroppo, un incendio ha distrutto lo storico ristorante La Borella di Magnani (noto anche più semplicemente come Da Magnani). Il rogo, forse scoppiato per cause accidentali (si pensa a un possibile corto circuito), ha letteralmente divorato il locale in pochissimi minuti.

Il ristorante Da Magnani, sito a La Borella, sul Passo della Cisa, è un locale molto noto in zona. Attivo da mezzo secolo e attualmente guidato dai due titolari Aldo e Laura Magnani, il ristorante è un nome conosciuto da queste parti.

Tutto è successo mercoledì pomeriggio: un incendio è scoppiato forse per cause accidentali. I due titolari erano sul posto e hanno cercato di spegnere le fiamme, ma il rogo è stato troppo veloce: in pochi minuti ha avvolto il locale, distruggendolo del tutto.

Ovviamente sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, ma non c’è stato niente da fare: il locale è andato distrutto.

Certo che, recentemente, stanno scoppiando un po’ troppi incendi nei ristoranti. Settimana scorsa era toccato a un ristorante-bar di Tavullia, con un rogo partito dalla cucina, mentre a metà settembre era scoppiato un incendio nel ristorante Botta, in Svizzera, in cima alle Alpi. E qualche giorno prima un rogo aveva distrutto una pizzeria a Cesano Maderno, di proprietà di un ex concorrente del Grande Fratello.