Poormanger apre a Bologna

Un’intuizione ambiziosa e lungimirante, un primo locale, poi altri nella stessa città natale, si passa in un’altra regione, e arriva infine l’espansione vera e propria: parliamo di Poormanger, locale di Torino interamente dedicato alle patate ripiene. Ebbene, oltre a ben tre ristoranti nel capoluogo piemontese e uno a Milano, aprirà anche a Bologna.

I tre giovani imprenditori che hanno dato vita al format e che lo seguono in tutto e per tutto sin dall’inizio sono stati imitati tantissimo negli ultimi anni, e questo è accaduto perché la loro idea funziona bene (“L’originale Jacket Potato all’italiana”). Non abbiamo ancora i dettagli per la nuova apertura ma l’annuncio velato fatto da Poormanger dalla propria pagina Instagram fa presagire molte cose buone.

Jacket Potato da Torino a Bologna

Il progetto prende forma in Scozia nel 2018, quando Valerio Ciardello scopre le jacket potatoes di Spudlike ovvero la prima catena interamente dedicata alle patate farcite, streetfood peculiare perché appagante ed economico. E tornando in Italia ha in mente come farle meglio, ovvero puntando su farciture legate a territorio, qualitativamente di altissimo livello, slow food. Dopo aver coinvolto gli amici di una vita (Daniele Regoli e Marco Borsero), apre a Torino il primo “Poormanger”, a cui ne sono seguiti altri due (Via palazzo di Città, Via maria Vittoria, Via Paleocapa).

La svolta è arrivata qualche anno dopo, quando l’acquisizione da parte di Cirfood permette a Poormanger di espandersi e di diventare una catena. Tutto ciò, senza tradire l’integrità del format e dei tre imprenditori/ristoratori: “vogliamo mantenere il format: andrà nelle città, non nei centri commerciali. Manterrà il suo stile vintage e tutto quello che l’ha reso quello che è: Poormanger è una macchina in grado di fare dei numeri pazzeschi ma di conservare un’atmosfera familiare e genuina“. Con questa acquisizione, il locale esce dal Piemonte e approda in Lombardia, a Milano (con due locali, uno in Via Sarpi e l’altro in Via Vigevano).

Una farcitura al ragù bolognese (?)

Per l’apertura a Bologna ci aspettiamo come minimo una jacket Potato farcita con ragù bolognese ma il menu di Poormanger sarà comunque lo stesso di sempre. Ingredienti selezionati e freschi, di stagione, e da tutta Italia. Insomma il web e i fan sono già andati in visibilio!