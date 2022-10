Porchetta di Ariccia di Supermercati Iperal: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 5 Ottobre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alla Sweet Chili Sauce di Zero Sauce: è stato ritirato dal commercio un lotto della Porchetta di Ariccia dei Supermercati Iperal a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 4 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 30 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Porchetta di Ariccia, mentre il marchio del prodotto è Selezioni Alta Qualità Iperal e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Supermercati Iperal S.p.A. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 1019L. Il nome del produttore è Prosciuttificio San Michele srl, con sede dello stabilimento a Leisgnano De’ Bagni (PR).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è V233557, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 ottobre 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 90 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Purtroppo nell’avviso di richiamo non viene specificato di quale agente patogeno si tratta, ma viene solamente indicata una generica “non conformità microbiologica”. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il prodotto sono pregati, in via cautelativa, di non consumarlo e di restituire le confezioni presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione.