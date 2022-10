Sweet Chili Sauce di Zero Sauce: richiamo per rischio fisico

di Manuela 4 Ottobre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Pizzoccheri di Viva La Mamma: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Sweet Chili Sauce di Zero Sauce a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 3 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 2 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è 0% Sweet Chili Sauce, mentre il marchio del prodotto è Zero Sauce e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Action Italy SRL. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre Zero Sauce, mentre il nome del produttore è Nutri-Dymanics, con sede dello stabilimento nei Paesi Bassi.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono tutti quelli con data di scadenza:

0124

0224

0324

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 250 ml.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico. In pratica i batteri dell’acido lattico hanno causato un rigonfiamento dell’imballaggio. Quest’ultimo potrebbe essere sotto pressione e il contenuto potrebbe fuoriuscire ferendo così il consumatore. Nelle avvertenze viene specificato di riportare l’articolo con i lotti sopra indciati presso il negozio per ottenere il rimborso. Viene anche sottolineato che, di per sé, l’articolo non è pericoloso se consumato.