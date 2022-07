Preparato per crema al gusto cioccolato di Cameo: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 20 Luglio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello multiplo dei Noodles Beef Mami e Pancit Canton di Lucky Me: è stato ritirato dal commercio un lotto del Preparato per crema al gusto cioccolato Pane Angeli di Cameo a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 19 luglio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 14 luglio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato per crema al gusto cioccolato, il marchio del prodotto è Paneangeli e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Cameo. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Cameo s.p.a., con sede dello stabilimento in via Ugo La Malfa 60 a Desenzano del Garda (BS).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il D L376507, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 settembre 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 172 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza di proteine di lupino, allergene del gruppo delle leguminose non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che il richiamo è stato predisposto per proteggere da possibili rischi tutti i soggeti allergici alle proteine del lupino. Per tutti gli altri consumatori, invece, il prodotto sopra indicato non comporta rischi per la salute. I consumatori che hanno acquistato il lotto in questione del prodotto sonoinvitati a riportarli presso il punto vendita di acquisto in modo da provvedere al rimborso.