Prodotti a base di cannabis che sembrano snack per bambini, interviene la FDA

La FDA ha chiesto che negli USA diverse aziende ritirino i loro prodotti a base di cannabis in quanto sembrano snack per bambini e creano confusione

di Manuela Chimera 7 Luglio 2023

Rimaniamo negli Stati Uniti. Mentre parte della popolazione chiede a gran voce di boicottare anche Ben & Jerry’s come già fatto con Bud Light, ecco la FDA (la Food and Drug Administration) e la FTC (la Federal Trade Commission) hanno ordinato a sei aziende di smetterla di vendire illegalmente prodotti alimentari contenenti cannabis e che hanno un packaging che assomiglia troppo a popolari snack per bambini.

Stop alla vendita negli USA di questi prodotti a base di cannabis

La FDA e la FTC hanno inviato lettere per ingiungere a queste aziende di smetterla di vendere i loro prodotti a base di cannabis, rei di aver tentato di farli assomigliare a patatine, biscotti, caramelle, caramelle gommoso o altri snack, come le Doritos o le caramelle Cheetos.

Secondo i due enti, questi prodotti possono essere accidentalmente assunti dai bambini che li scambiano con i prodotti originali. Inoltre anche gli adulti sono a rischio: a causa di un marketing ingannevole, possono assumerne dosi eccessive. Le sei aziende a cui è stato ordinato lo stop alla vendita di questi prodotti ingannevoli sono:

Delta Munchies, LLC

Exclusive Hemp Farms

North Carolina Hemp Exchange, LLC

Dr. Smoke, LLC

Nikte’s Wholesale, LLC

The Haunted Vapor Room

La FDA ha spiegato che gli snack ingannevoli che stanno imitando altri prodotti contengono livelli variabili di Delta-8 THC, sostanza estratta dalla cannabis e che ha effetti psicoattivi. Per esempio, Dr. Smoke vende Doritos contenti THC che sono confezionati in un packaging praticamente identico a quello dei Doritos Nacho Cheese Flavored Tortilla Chips, compreso l’uso del medesimo sfondo rosso, l’uso del nome Doritors, il logo triangolare e la raffigurazione delle due tortilla chips nella stessa posizione.

Inoltre i Cheetos con THC di Dr. Smoke sono venduti in una confezione quasi identica a quella degli snack aromatizzati al formaggio fuso Cheetos Crunchy Flamin, incluso l’uso della mascotte Chester Cheetah.

Janet Woodcock della FDA, ha spiegato che i bambini sono più vulnerabili degli adulti agli effetti del THC. A seguito dell’ingestione di questi prodotti ingannevoli molti bambini sono stati ricoverati in ospedale. Il fatto è che i prodotti in questione imitano intenzionalmente noti marchi di snack, usando i nomi, i marchi, i loghi, le immagini e anche le mascotte. In questo modo soprattutto i bambini potrebbero confondere facilmente tali prodotti a base di THC con gli snack tradizionali che tali prodotti imitano.

In aggiunta il Delta-8 THC non è stato valutato o approvato dalla FDA. L’ente ha rivelato di aver ricevuto diverse segnalazioni di gravi eventi avversi a tale sostanza, con sintomi come:

allucinazioni

vomito

tremori

ansia

vertigini

confusione mentale

perdita di coscienza

Secondo la FTC, poi, questi snack imitatori potrebbero violare la Sezione 5 della legge FTC, quella che vieta i prodotti o il commercio ingannevoli. Le aziende hanno ora 15 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di stop alla commercializzazione di tali prodotti.