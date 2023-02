Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 17 Febbraio 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Biscotti frolla Mini Spitzbuben di Panificio Harrasser, al Jumbo Pack Sweet Supari di Bombay e ai Tulsi e Rasily Supari di Shalimar: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 16 febbraio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli risalgono addirittura al 7 febbraio 2023.

Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta: richiamo per soia

In tutti i richiami che andremo a vedere, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT 679 L CE, mentre il nome del produttore è sempre Motta s.r.l., con sede dello stabilimento in via Capuana 44 a Barlassina, in provincia di Monza – Brianza.

Qui di seguito troverete le denominazioni di vendita esatta, il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo:

Prosciutto cotto A.Q. 750 g di Sapor di Cascina, prodotto per Penny Market Italia s.r.l.: numero di lotto L225139, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20-21 febbraio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi

di Sapor di Cascina, prodotto per Penny Market Italia s.r.l.: numero di lotto L225139, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20-21 febbraio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi Prosciutto cotto alta qualità di La Bottega del Gusto, prodotto per Eurospin Tirrenica spa: numero di lotto L225139, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi

di La Bottega del Gusto, prodotto per Eurospin Tirrenica spa: numero di lotto L225139, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 marzo 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 750 grammi Prosciutto cotto a tranci di Motta, prodotto per Mazi Di s.r.l.: numero di lotto L225139, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 febbraio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 1,3 kg circa (peso variabile)

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione non devono essere consumati dai soggetti allergici alla soia. I clienti che avessero già acquistato tali prodotti sono pregati di non consumarli, bensì di restituirli presso il punto vendita di acquisto per la sostituzione o il rimborso, ma solo entro il 21 febbraio 2023.

Nell’avviso di richiamo viene ulteriormente specificato il fatto che il ritiro riguarda solamente i lotti con le scadenze sopra indicati. I rivenditori si scusano poi per il disagio provocato, collegato a cause non dipendenti dalla loro volontà.