Prosecco Doc di Botter vino ufficiale dell’Eurovision 2022

di Valentina Dirindin 23 Aprile 2022

Manca ormai poco all’Eurovision 2022, che si terrà in Italia, a Torino, grazie alla vittoria conquistata lo scorso anno dai Maneskin, fenomeno musicale che ha rotto i confini nazionali. E all’Eurovision si brinderà con il Prosecco Doc di Botter, che si è accaparrato il titolo di vino ufficiale della manifestazione canora.

Non male, considerando che coinvolgerà un pubblico internazionale, e – che ci piaccia o no – probabilmente un risultato meritato, visto che il Prosecco è il nostro vino più conosciuto – e bevuto – all’estero, e che l’Eurovision è una manifestazione pop che più pop non si può.

Due le etichette (un Prosecco base e un Prosecco rosé – ahi) che verranno stappate sul palco, nei backstage e nelle postazioni dei concorrenti provenienti da tutta Europa. Unity Prosecco Doc e Unity Prosecco Rosé Doc sono prodotte in partnership dalla cantina veneta Botter e dall’azienda vinicola neozelandese Invivo, nota per produrre tra le altre cose gli amatissimi vini vip come quelli della protagonista di Sex And The City Sarah Jessica Parker.

Per chi volesse bersi un sorso di Eurovision, Invivo X Unity è già disponibile in Italia in esclusiva in 600 punti di vendita della rete Conad Nord Ovest, nelle regioni di sua competenza – Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma e Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna.