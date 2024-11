“Puoi mangiare la guerra”: ecco i cestini popcorn del Gladiatore in realtà aumentata

Un titolo che lascia interdetti, ma lasciateci spiegare. C’è un nuovo Il Gladiatore in uscita (e questo probabilmente lo sapete) che porta con sé un sacco di hype e gadget dedicati. Oltre al vini in limited edition, arriva il popcorn bucket a forma di Colosseo. Che non si accontenta di essere una pacchianata pazzesca, ma ci mette pure il QR Code per sbloccare la chicca digitale. Ovvero, la realtà aumentata che mostra uno scontro epico direttamente nel cestino.

Mangia i popcorn ed entra nell’arena

Immagina: questo è l’invito del prossimamente su questi schermi Il Gladiatore 2. Non si intende però solo la magia del cinema che in questo secondo capitolo sempre a firma Ridley Scott vede protagonisti attori del calibro di Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal. Stavolta il monito riguarda il merchandising, che in questo caso è colossale come un colossal ambientato al Colosseo.

The Hollywood Reporter ce lo svela su X, con un video che è già un cortometraggio. Parla del Popcorn AR-ENA Bucket o cestino di popcorn dedicato al film, una roba gargantuesca fatta a immagine e somiglianza del circo romano più famoso. Già questo basta e avanza, del resto c’è più gusto a sgranocchiare chicchi di mais soffiati da un gigantesco (seppur in miniatura) Colosseo placcato d’oro.

Ma non basta perché, come dice la voce narrante dall’accento più americano che si sia mai sentito, a questo cestino è abbinato un QR Code. Che, una volta attivato, mostra un combattimento corpo a corpo stile antica Roma in realtà aumentata. Il catch? Si svolge sul fondo del cestino proprio come mostrato nell’immagine ripresa dal video. Insomma, un duello di proporzioni epiche dopo una scofanata (altrettanto epica, a giudicare dalle dimensioni) di popcorn.

Non siete convinti? A rendere il tutto più appetitoso, oltre al burro fuso naturalmente, c’è il racconto stesso abbinato alla pubblicità. Anch’esso ben condito sì, ma di giochi di parole. “Ogni chicco di forza, ogni grammo di onore è per la gloria di Roma. Mentre presiedi questa arena di gladiatori, puoi mangiare la guerra”.

Ci vuole fegato a tirare fuori un annuncio così. E stomaco a metterlo in pratica. In ogni caso noi spettatori italiani probabilmente rimarremo a bocca asciutta: il Popcorn AR-ENA Bucket, laddove AR sta Augmented Reality (non si sono lasciati sfuggire nemmeno questa), sarà disponibile solo nei cinema USA. Però ehi, almeno noi il Colosseo ce l’abbiamo per davvero.