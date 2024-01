Quest’anno chi partecipa al Veganuary ha in omaggio un ricettario vip

Come ogni anno, torna l’appuntamento di gennaio con Veganuary, il gennaio vegan. A dare la conferma è Essere Animali, organizzazione no profit che è partner ufficiale in Italia di questa sfida a livello mondiale. In che cosa consiste la sfida? Semplice: per un mese chi aderisce al Veganuary prova un’alimentazione del tutto vegetale. E quest’anno c’è una sorpresa in più per chi partecipa: il ricettario vegan con le ricette preferite dai vip.

Veganuary, torna il gennaio vegan

Partecipare non è complicato: basta iscriversi sul sito www.veganuary.it ed ecco che vi verranno fornite ricette e consigli (del tutto gratuiti) su come procedere con un’alimentazione vegan. Inoltre, se siete interessati a questo tipo di gadget, ecco che quest’anno chi aderisce all’iniziativa riceverà anche il ricettario dei vip.

In pratica questo ricettario comprendere le ricette (ovviamente vegan) preferite da attori, cantanti, sportivi, giornalisti e creator che (sempre altrettanto ovviamente) hanno aderito a una dieta vegan o comunque sono vegan friendly. Non è ben chiaro, però, se queste sono le ricette preparate con le manine di questi vip o se semplicemente sono ricette che amano mangiare. Ma poco importa.

Fra i vip che hanno deciso di aderire a questo progetto ci sono:

Florencia Di Stefano – Abichain: speaker radiofonica e conduttrice

Rosita Celentano: attrice e conduttrice

Le Coliche: duo comico

Roberta Ferrari: giornalista

Iris Ferrari: figlia di Roberta Ferrari e YouTuber

A questo si aggiungono poi i content creator e gli influencer che per tutto il mese realizzeranno dei contenuti speciali dedicati al Veganuary (questi contenuti saranno pubblicati sulle loro pagine):

Duo Di Pazza: autori di ricette vegetali

Charley e Anna: proprietari di un agriturismo e di un rifugio per animali

Mrs Veggy: autrice di ricette veg e anche di ricette gluten-free

Silvia Goggi: medico specialista in Scienze dell’alimentazione, autrice di parecchi libri che parlano proprio dell’alimentazione su base vegetale e co-fondatrice dell’app Planter

Diciamo che se il vostro sogno nel cassetto è sempre stato quello di provare un’alimentazione veg, questo potrebbe essere un buon sistema per provarla. Questo anche perché sul sito troverete consigli utili per gestire questo tipo di alimentazione (anche se è bene specificare che, nel caso vogliate poi estendere la durata della vostra alimentazione veg, conviene comunque farsi seguire da un nutrizionista. Perché ok le ricette per variare un po’ la dieta, ma per fare un’alimentazione veg bilanciata, specie se si è alle prime armi, è bene farsi seguire da uno specialista).