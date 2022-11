Re Carlo III un abitudinario come noi: vuole lo stesso drink tutte le sere

di Luca Venturino 8 Novembre 2022

Che poi, cosa c’è di male nell’essere comodamente monotoni? Schiere di influencer ci insegnano che la vita vale la pena essere vissuta solo quando si abbandona la propria proverbiale comfort zone, che non c’è modo di scoprire il vero valore di noi stessi se non cambiamo continuamente abitudini… Ora, sia ben chiaro: dormire sugli allori non è mai una buona idea – ma nemmeno essere incapaci di godersi un momento di consueta convenienza ci pare un buon modello di vita. Basti chiedere a Re Carlo III, che pretende che ogni sera gli venga servito lo stesso drink.

Un Martini, grazie… Ma servito in questo bicchiere

Difficile dire se il buon Charles sia una di quelle persone che, in pizzeria, legge tutte le volte ogni singola opzione – compresa la lista degli allergeni, naturalmente – per poi scegliere una margherita e una Coca Cola: quel che è certo è che il Re ha dei gusti ben precisi, e che ogni sera, preferibilmente prima di cena, vuole godersi un bel Martini, ma a una condizione: deve necessariamente essere servito in uno specifico bicchiere – il suo, per l’appunto.

Un amico di Re Carlo, il conte Tibor Kalnoky, ha raccontato che quando il sovrano lo visitò a Viscri, in Transilvania, apprezzò così tanto il suo Paese che decise di acquistare una piccola casa di campagna proprio lì. Quel che è più degno di nota, tuttavia (almeno per noi – curiosi e golosi) è che lo stesso Tibor confidò poi che, durante il suo soggiorno in Romania, l’allora principe Carlo seguiva una routine alcolica piuttosto rigorosa: “Gli piace un Martini prima di cena” ha commentato il conte nel contesto del documentario di Channel 4, The Real Windsors: The Outspoken Heir. “Questo è assolutamente certo”.

Il che, diciamoci la verità, non ci stupisce più di tanto: evidentemente la preferenza per il Martini è un tratto distintivo della Royal Family, tanto che la stessa Regina Margherita lo apprezzava particolarmente (o almeno, stando a quanto raccontato da Tom Hanks). Quel che è piuttosto insolito, come abbiamo accennato poco fa, è il fatto che Carlo consumi il suo drink esclusivamente dal suo bicchiere, tanto da portarlo con sé quando viaggia all’estero.

Non solo Martini

Pare tuttavia che gli appetiti di Re Carlo per un buon drink non si fermino al classico Martini: il sovrano è infatti ben noto anche per amare il gin tonic. I giornalisti del The Mirror hanno citato una fonte vicina a lui, che in passato aveva raccontato come “Charles può essere piuttosto esigente quando si tratta di cibo e alcol. È solito portare con sé degli alcolici durante i tour reali, in modo da avere sempre qualcosa da bere”. Ma anche questo non ci sorprende troppo: ricordate come ha risposto a quell’uomo che l’ha invitato a bersi una birra?