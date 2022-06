Regno Unito: il cocktail preferito della Regina è il Martini, dice Tom Hanks

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Tom Hanks non ha alcun dubbio: il cocktail preferito della Regina Elisabetta II è il Martini. Ora, chiaro che il dubbio potrebbe sorgere spontaneo: come potrebbe un attore – per di più statunitense – conoscere così bene i gusti di Sua Maestà? Ebbene, dovete sapere che nell’ormai lontano 2011 Hanks ebbe l’occasione di cenare con la Regina insieme a Barack Obama, allora Presidente degli Stati Uniti, e sua moglie Michelle.

Lo stesso Hanks ha ottimi ricordi dell’esperienza, e recentemente, nel corso di una partecipazione a un talk show della BBC, si è sbottonato un poco raccontandone qualche estratto: “Mi sono seduto proprio accanto alla regina” racconta l’attore. “La chiacchierata con la regina è qualcosa per cui devi prepararti. Sapevo che sarei stato seduto accanto a lei, quindi volevo poter parlare di cose importanti senza però apparire presuntuoso”. Che per carità, in effetti parlare di filosofia e astrofisica a cena non è il massimo della convivialità – così Hanks ha pensato di stare sul vago, chiedendo a Sua Maestà quanto tempo libero avesse effettivamente e altre domande del genere. A un certo punto un servitore si è avvicinato e ha lasciato un bicchiere con del liquido trasparente accanto alla Regina: incuriosito, Hanks le ha chiesto quale fosse il suo drink preferito, e lei non ha esitato a rispondere “Ooh, è il Martini!”. Chissà che, in occasione del Platinum Jubilee, mentre i sudditi festeggeranno con birra gratis, i medici reali non concedano alla Regina di concedersi di nuovo un cocktail?