Reese Witherspoon scatena TikTok: mangiare la neve fa bene?

Questa volta a infiammare gli animi di TikTok ci ha pensato Reese Witherspoon. L’attrice, infatti, ha pubblicato un primo video (seguito poi da altri) dove la si vedeva mangiare la neve. Anzi: ha pure condito la neve inventando anche un nome a questo suo “piatto”. Solo che in molti le hanno fatto notare come non è che faccia esattamente bene alla salute mangiare la neve. In realtà io le avrei fatto notare che uscire in minigonna a raccogliere la neve era ancora meno salutare: ma non si è congelata le gambe?

Reese Witherspoon e quella ricetta a base di neve non proprio salutare

Nel video in questione vediamo Reese Witherspoon uscire di casa e raccogliere due generose tazze di neve dal tettuccio dell’auto. Poi rientra in casa e prepara quello che ha poi felicemente ribattezzato come Snow Salt Chococinno: praticamente versa sulla neve dello sciroppo di cioccolato, uno sciroppo al caramello salato e innaffia poi tutto con caffè freddo. E lo gusta con soddisfazione esclamando “Oh mio Dio, è così buono”.

Solo che il video non ha avuto l’effetto “wow” probabilmente sperato dall’attrice. Il video, infatti, è stato subissato di commenti che le facevano notare come non fosse proprio salutare mangiare la neve. Così l’attrice ha pubblicato poi altri tre video nelle quali cercava di minimizzare l’accaduto.

Per esempio, nel primo video di risposta ha sciolto della neve nel forno a microonde producendo quella che per lei è acqua limpida, nel tentativo di ribattere al fatto che la neve fosse sporca. Ehm, qualcuno le faccia notare che le particelle dell’inquinamento e i contaminanti ambientali non sono visibili a occhio nudo e non sono grandi quanto M&M’s.

Nel secondo video ha poi replicato sostenendo che nella sua zona, quando va bene, nevica solo una volta all’anno e che si “vive una volta sola”. Il che ci sta, anche perché, siamo onesti: soprattutto da piccoli, tutti prima o poi abbiamo assaggiato la neve. Non fosse altro perché ci è entrata accidentalmente in bocca durante una battaglia a palle di neve. Forse quello che non abbiamo mai fatto, però, è condirla come ha fatto lei.

Comunque sia non è stata l’unica a proporre una ricetta a base di neve: viste le nevicate negli Stati Uniti, tantissimi utenti stanno cavalcando il trend e postando ricette a base di neve.

Tuttavia gli scienziati sono stati abbastanza chiari: diversi studi hanno ribadito come la neve, specie nelle aree urbane, sia piena di sostanze tossiche. Praticamente mangiare la neve in città è come mangiare i fumi degli scarichi delle auto.

I fiocchi di neve non sono niente altro che piccole particelle di ghiaccio, capaci di assorbire diversi inquinanti gassosi o particolati. Per quanto riguarda la contaminazione batterica, la buona notizia è che si assaggia quella appena caduta probabilmente conterrà pochissimi batteri. Ma passati due giorni dalla sua caduta, ecco che il numero di batteri potrebbe salire.

Alcuni scienziati, però, non sono stati così allarmisti: certo, non consigliano a nessuno di mangiare la neve, ma se ne assaggiamo pochissima probabilmente non subiremo conseguenze. Di sicuro, però, non dobbiamo mangiarne una tazzona intera come nel video postato dall’attrice.

Da evitare, ovviamente, la neve ingiallita o quella spazzata via in quanto piena di sostanze chimiche, terra e sabbia. Nella neve, poi, non mancano tracce di pesticidi. Certo, se la si assaggia, il quantitativo di tali sostanze è talmente basso da non rappresentare un rischio, ma meglio evitare.

Ecco qui il video su TikTok di Reese Witherspoon: