Regno Unito: nella cattedrale di York Minster aprirà un ristorante gourmet

di Manuela 17 Dicembre 2021

Spostiamoci nel Regno Unito perché qui sta facendo notizia il fatto che apre il primo ristorante nella cattedrale di York Minster, grazie anche allo chef Andrew Pern.

L’anno prossimo, infatti, verrà aperto il primo ristorante all’interno della cattedrale, più precisamente nei locali dell’ex refettorio della scuola preparatoria del coro.

Nel progetto è stato coinvolto anche lo chef Andrew Pern, proprietario del ristorante stellato The Star ad Harome, nel North Yorkshire, recentemente danneggiato da un devastante incendio (per il rogo era stato interrogato dalla Polizia anche un sospettato).

Per, che ha anche delle brasserie a York e Whitby, è partner del progetto e lavorerà insieme a GEM Construction e all’interior designer Rachel McLane per trasformare quello che era un vero e proprio refettorio per gli studenti in un ristorante.

Secondo alcuni report, la cattedrale di York, una delle più celebri della Gran Bretagna, costa circa 22mila sterline al giorno e proprio i ricavi del ristorante potranno contribuire alla sua manutenzione.

Il reverendo Jonathan Frost, Decano di York, ha dichiarato che questa collaborazione abbraccia la loro visione di creare un refettorio caldo e accogliente nel cuore della città. Frost ha poi continuando dicendo di essere lieto di lavorare con partner allineati con i valori fondamentali di York Minster, soprattutto per quanto riguarda l’apertura, l’inclusione e il supporto per i gruppi svantaggiati come, per esempio, gli ex detenuti che, spesso, sono esclusi dalle opportunità di lavoro tradizionali.

Intanto Mike Green di GEM Construction ha fatto sapere che, anche se i piani sono ancora in fase di definizione, il ristorante sarà aperto sia a pranzo che a cena. Inoltre consentirà anche l’asporto.

Ha poi aggiunto che pur avendo lavorato al progetto insieme allo chef Pern, ecco che è lecito aspettarsi che il ristorante nel refettorio della cattedrale avrà un concetto totalmente diverso dal The Star.

In aggiunta, sul tetto dell’edificio verranno aggiunte anche delle tegole solari, meno invadenti dei pannelli solare, in modo che la cattedrale dia anche il buon esempio nella lotto all’emergenza climatica.

A gestire il ristorante, poi, saranno i ristoratori locali Bex Toppin e Will Pearce del Robinsons Café di York.