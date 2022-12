Regno Unito: i Mondiali in Qatar salveranno pub e bar dalla chiusura?

I Mondiali in Qatar saranno l'ancora di salvezza per i pub e i bar del Regno Unito, minacciati dal caro bollette?

di Luca Venturino 2 Dicembre 2022

Che il settore dell’ospitalità del Regno unito non stia passando un bel momento non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno. Abbiamo fatto un gran parlare, nelle ultime settimane, delle difficoltà che bar, pub e ristoranti in quel d’Oltremanica si stanno trovando a dovere affrontare, dal recente aumento dei prezzi di energia e delle materie prime all’inflazione in piena corsa che sta limitando fortemente il potere d’acquisto dei consumatori. Addirittura, dando un’occhiata ai dati più recenti, possiamo apprendere che di fatto negli ultimi tre mesi il settore ha perso un’attività ogni ora, e che un terzo delle imprese teme di non riuscire a sopravvivere all’inverno. In questo scenario desolato, tuttavia, c’è una speranza che continua a brillare: i Mondiali di calcio in Qatar.

Birra, partita e amici

Beh sì, è decisamente una speranza piuttosto controversa, ma pur sempre meglio di niente, no? Curioso pensare come di fatto la Coppa del Mondo potrebbe rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per le attività inglesi, mentre quelle tedesche addirittura la stanno boicottando attivamente rifiutandosi di trasmettere le partite. Ma naturalmente non siamo qui per giudicare: per stare a galla ogni tanto occorre buttare giù qualche boccone amaro.

Ma torniamo al Regno Unito, dove per l’appunto pub e bar si stanno aggrappando al famoso e indissolubile binomio “birra e partita” come fosse una zattera nel mezzo dell’oceano: stando a un recente studio condotto da NielsenIQ il calcio è di fatto di gran lunga lo sport più popolare tra i cittadini britannici, con oltre due terzi (il 69%, a essere precisi) dei tifosi che ha dichiarato di seguire le partite al pub o al bar di fiducia.

Dati che trovano una forte risonanza anche nelle competizioni calcistiche passate: durante i Campionati Europei dell’estate scorsa (in cui l’Inghilterra, per di più, è arrivata in finale) le vendite giornaliere medie delle sedi in cui venivano trasmesse le partite sono aumentate del 64%, mentre quelle che non lo facevano hanno registrato un calo dei ricavi del 5%.

Insomma, i numeri parlano chiaro – il calcio attira. Nulla di nuovo, per carità; ma è importante notare che l’edizione attuale della Coppa del Mondo è, come accennato, circondata da varie controversie, con numerosi movimenti che puntano a boicottarla. Che ne pensano i britannici? Secondo la sopracitata ricerca, il 20% dei consumatori intende recarsi al locale di fiducia appositamente per seguire la competizione, e un altro 19% ha invece dichiarato che andrà al bar e che sarebbe felice di vedere che la stanno trasmettendo. Di nuovo, il calcio attira – specialmente quando abbinato alla proverbiale birretta: un lusso a cui i tifosi in trasferta in Qatar dovranno però rinunciare.