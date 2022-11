Mondiali in Qatar: Budweiser donerà tutta la birra invenduta alla squadra vincitrice

La grande incognita dei Mondiali in Qatar – ma dove andrà a finire tutta la birra? I nostri lettori più attenti si ricorderanno che, in principio, Budweiser – uno degli sponsor principali della manifestazione – riuscì a strappare alle autorità qatariote il permesso per venderla solamente nelle nelle tre ore prima del calcio d’inizio e fino a un’ora dopo il tradizionale triplice fischio. Il che naturalmente significava niente birra (o altri alcolici, beninteso) sugli spalti, ma di fatto sembrava un buon compromesso tra il rispetto degli accordi commerciali e il rispetto delle leggi locali. Poi qualche crepa: le bancarelle fatte muovere a una manciata di giorni dall’inizio delle partite, i prezzi eccessivamente alti, le voci sulla famiglia reale… Crepe che, di fatto, s’allargarono fino a inghiottire le speranze della Budweiser con una laconica fuga di notizie: niente birra al Mondiale.

Disastro. Gli inglesi insorgono, spaventatissimi dall’idea di dover assistere all’ennesima disfatta della propria nazionale da sobri. I tifosi dell’Ecuador, dopo aver bistrattato i padroni di casa durante la partita inaugurale della manifestazione, ribadiscono la necessità di combattere l’arsura delle gole con il più inequivocabile dei cori da stadio: “Vogliamo la birra”.

Poi l’illuminazione, la trovata, il cosiddetto valore aggiunto. Volete la birra? Bene – non dovete fare altro che vincere il Mondiale. L’annuncio arriva dalla stessa Budweiser, che annuncia con consumata nonchalance che il vincitore della Coppa del Mondo si porterà a casa, oltre all’agognato trofeo, anche tutta la birra rimasta invenduta, per un valore complessivo – secondo quanto riportato da NEXTA – di 75 milioni di euro.

Budweiser will give the winning country all the beer prepared for the #QatarWorldCup2022 worth of €75 million.

It is also expected that the company will sue FIFA for breach of contract – the sale of beer was banned a few days before the start of the championship. pic.twitter.com/x5uq1GhMIM

— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2022