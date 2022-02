Regno Unito: nei supermercati la novità è il “latte” di patate

di Manuela 7 Febbraio 2022

Se sentivate il bisogno di un altro latte vegetale, ecco che alla folta schiera di latte di soia, latte alle mandorle, latte di avena e affini, adesso si unisce anche il “latte” di patate. Questo almeno nel Regno Unito: fra gli scaffali dei supermercati inglese, infatti, sbarca anche il latte di patate (e si trova anche online su siti come Amazon e Ocado), che fra l’altro incombe su di noi sin dall’anno scorso.

Prodotto dal marchio svedese Dug, troverete questo latte vegetale in vendita negli store Waitrose. Viene descritto come “deliziosamente cremoso” e in grado di produrre una “schiuma perfetta” adatta anche al cappuccino (Massimo Viviani don’t approve this, Barlume docet).

Ricordando che qui da noi in Italia questi latti vegetali non possono essere definiti legalmente come “latte” (e sono anche maggiormente tassati che non nel resto dell’Europa), ecco che le bevande alternative vegetali al latte vaccino sono un mercato in forte espansione nel Regno Unito: si parla di un settore da 400 milioni di sterline all’anno.

Nel corso degli ultimi anni a dominare la scena è stato il latte d’avena (è davanti a tutti, anche al latte di mandorle, soia e cocco), grazie anche al marchio rivale svedese Oatly, ma secondo Waitrose il 2022 sarà l’anno del latte di patate.

Come tutti i latti alternativi vegetali, anche questo promette di ridurre l’impatto ambientale, ma secondo l’Advertising Standards Authority, queste affermazioni green sono un po’ fuorvianti.

Tuttavia secondo Dug questo latte è super sostenibile: viene prodotto nel Regno Unito, comprende proteine di piselli, patate e colza e la coltivazione delle patate è due volte più efficiente rispetto a quella dell’avena, con il raccolto che usa meno acqua rispetto alle mandorle.