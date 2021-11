Regno Unito, scoppia la crisi delle patatine Walkers: scaffali dei supermercati vuoti

di Manuela 10 Novembre 2021

Ancora problemi per il Regno Unito: se prima mancava il latte e poi il carburante, adesso i britannici sono alle prese con un’altra assenza. Sugli scaffali dei supermercati, infatti, mancano le patatine Walkers.

Pare che l’azienda di Leicester che produce queste famose patatine e snack inglesi (secondo il Leicester Mercury sono acquistate da nove famiglie inglesi su dieci) sia stata costretta a ridurre drasticamente la produzione delle patatine a causa di un problema informatico.

Un recente aggiornamento dei computer, infatti, ha inspiegabilmente interrotto le forniture di alcuni prodotti. Un portavoce dell’azienda ha spiegando che stanno facendo tutto il possibile per aumentare la produzione e riportare le patatine sugli scaffali.

Attualmente Walkers sta dando la priorità alla produzione delle varietà più popolari come le patatine al formaggio e cipolla, quelle salate e quelle al sale e aceto. Ridotta, invece, la fornitura delle varietà più di nicchia.

Pare che li mese scorso The Sun avesse riferito che PepsiCo, il colosso statunitense a capo di Walkers, aveva chiesto ai rivenditori di smettere di includere i suoi prodotti nelle promozioni, proprio per evitare carenze.

Il quotidiano aveva sottolineato che i multipack di patatine Walkers erano già elencati come esauriti o non disponibili sui siti web di supermercati come Tesco (che ha da poco lanciato in Gran Bretagna il primo supermercato senza casse), Ocado, Asda e Morrisons.

Purtroppo fra pandemia e Brexit, il Regno Unito è afflitto da continui problemi della catena di approvvigionamento. Solo che adesso, il fatto di dover fare a meno anche delle patatine Walkers, ha scatenato l’indignazione e l’ironia del popolo del web. Un utente su Twitter ha così postato: “Posso tollerare l’assenza di pane, benzina e tutte le altre sciocchezze, ma una carenza di patatine Walkers è troppo per me”.

Ovviamente, come sempre accade in queste situazioni, non mancano i furbetti che sono corsi ad accapparrarsi pacchetti su pacchetti di patatine Walkers per venderli a prezzi gonfiati su eBay. Un commerciante con sede a Leicester ha messo in vendita una confezione da 32,5 grammi di patatine al sale e aceto Walkers al costo di 6,89 sterline: normalmente costa 60 pence.